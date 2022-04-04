В Самарской области в феврале выросла смертность населения

За февраль 2022 г. в Самарской области зарегистрирован небольшой прирост смертности населения — на 5,6% по сравнению с февралем прошлого года, всего за месяц скончались 4264 жителя губернии. Данные опубликованы на сайте Росстата 1 апреля.

Рождаемость за тот же период в регионе снизилась — до уровня 95,7% (родилось 1910 детей). Коэффициент естественной убыли населения увеличился до 2354 человека (было — 2041), младенческая смертность также выросла на 40% — скончались 14 детей в возрасте до 1 года.

Напомним, что за первый месяц 2022 г. в Самарской области было зарегистрировано снижение общей смертности — до уровня 85,5% к январю прошлого года.



