В Самарской области в феврале выросла смертность населения

За февраль 2022 г. в Самарской области зарегистрирован небольшой прирост смертности населения — на 5,6% по сравнению с февралем прошлого года, всего за месяц скончались 4264 жителя губернии. Данные опубликованы на сайте Росстата 1 апреля.
Рождаемость за тот же период в регионе снизилась — до уровня 95,7% (родилось 1910 детей). Коэффициент естественной убыли населения увеличился до 2354 человека (было — 2041), младенческая смертность также выросла на 40% — скончались 14 детей в возрасте до 1 года.
Напомним, что за первый месяц 2022 г. в Самарской области было зарегистрировано снижение общей смертности — до уровня 85,5% к январю прошлого года.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!