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Здравоохранение Общество

В январе в Самарской области снизилась смертность населения

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За первый месяц 2022 года в Самарской области зарегистрировано снижение смертности - до уровня 85,5% к январю прошлого года. Цифры опубликованы на сайте Росстата 5 марта.

Всего в январе скончались 4324 жителя губернии. При этом коронавирус стал основной причиной смерти для 640 самарцев.

Рождаемость в регионе продолжает снижаться - до 99,4% к январю прошлого года (всего родилось 1915 малышей).

Значительно увеличились цифры смертности среди детей в возрасте до 1 года – на 266,7%. Всего умерло 8 детей.

По России в целом отмечается снижение рождаемости (до 97,4 %) и смертности (до 87,8%), в том числе и младенческой – до 95,2%.

Аналогичная картина наблюдается в регионах ПФО - рождаемость снизилась до 99,8%, смертность - до 84,3%, в т.ч. и детская – до 80,7%.

Напомним, что за 12 месяцев прошлого года общая смертность в Самарской губернии достигла 57757 человек (было 52728, прирост составил 9,5%). За год рождаемость сократилась до 27535 детей (98,4% к уровню 2020 года). Младенческая смертность по итогам 2021 года снизилась -  до 97,7%.

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