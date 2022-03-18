В январе в Самарской области снизилась смертность населения

За первый месяц 2022 года в Самарской области зарегистрировано снижение смертности - до уровня 85,5% к январю прошлого года. Цифры опубликованы на сайте Росстата 5 марта.
Всего в январе скончались 4324 жителя губернии. При этом коронавирус стал основной причиной смерти для 640 самарцев.
Рождаемость в регионе продолжает снижаться - до 99,4% к январю прошлого года (всего родилось 1915 малышей).
Значительно увеличились цифры смертности среди детей в возрасте до 1 года – на 266,7%. Всего умерло 8 детей.
По России в целом отмечается снижение рождаемости (до 97,4 %) и смертности (до 87,8%), в том числе и младенческой – до 95,2%.
Аналогичная картина наблюдается в регионах ПФО - рождаемость снизилась до 99,8%, смертность - до 84,3%, в т.ч. и детская – до 80,7%.
Напомним, что за 12 месяцев прошлого года общая смертность в Самарской губернии достигла 57757 человек (было 52728, прирост составил 9,5%). За год рождаемость сократилась до 27535 детей (98,4% к уровню 2020 года). Младенческая смертность по итогам 2021 года снизилась - до 97,7%.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.