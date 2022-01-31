Годовая естественная убыль населения Самарской области составила более 30 тысяч человек

За 2021 год естественная убыль населения Самарской области составила 30222 жителя, в то время как год назад этот показатель был меньше (24745). Такие данные опубликованы на сайте Росстата в пятницу, 28 января.

За 12 месяцев общая смертность в губернии достигла 57757 человек (было 52728, прирост составил 9,5%). Рождаемость сократилась до 27535 детей (98,4% к уровню 2020 года). Младенческая смертность за год снизилась - скончались 127 детей в возрасте до года (97,7% показателей от прошлого периода).

По России в целом за январь-декабрь 2021 рождаемость также упала до уровня 97,7%, при этом смертность выросла на 15,1%. Естественная убыль населения в РФ составила 1042675 россиян (было 688729). Младенческая смертность немного выросла - на 1,1%.

В регионах Приволжья ситуация почти та же - за год рождаемость снизилась до 97,1%, смертность выросла на 13,2%, младенческая смертность практически не изменилась - 99,7% от уровня 2020 года.

Декабрь прошлого года стал последним для 4791 жителя губернии. Это на 898 смертей меньше, чем в декабре 2020-го. Рождаемость показала снижение - за месяц на свет появились 2322 малыша (было 2526). В декабре значительно снизилась младенческая смертность - до 41,2%, всего скончались восемь детей.

Коронавирус как основная причина смерти в декабре унес жизни 1087 самарцев, еще у 11 умерших коронавирусная инфекция была отнесена к прочим важным состояниям.