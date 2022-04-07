Сборы "Ингосстраха" в Приволжье выросли за 2021 год на 26%

Объем премии, собранный филиалами Приволжского регионального центра СПАО "Ингосстрах" за 2021 год, составил 8,1 млрд рублей, что на 26% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.

Объем премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 4,7 млрд рублей (прирост 26%), в том числе сборы по личному страхованию — 894 млн рублей (прирост 26%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 3,7 млрд рублей (прирост 28%), страхованию ответственности — 179,7 млн рублей. Сборы по ОСАГО — 3,3 млрд рублей (прирост 27%). Объем премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 37,4 млн рублей, по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров — 58,3 млн рублей.

Выплаты филиалов Приволжского регионального центра за 2021 год составили 4 млрд рублей, что на 17% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. В том числе по добровольному личному страхованию — 343,5 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 1,7 млрд рублей, добровольному страхованию ответственности — 48,9 млн рублей. Выплаты по ОСАГО — 1,9 млрд рублей. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составили 278 тыс. рублей, по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров — 29,2 млн рублей.

"Наиболее динамично развивавшимся в указанный период направлением бизнеса Приволжского регионального центра СПАО "Ингосстрах" стало страхование автокаско. Компания в 2021 году поднялась с 4 на 2 место на рынке, при этом темпы роста сборов были в 2 раза выше рыночных ("Ингосстрах" + 30%, рынок + 14%). Объем сборов по каско составил 2,3 млрд рублей, доля рынка 13%. Также развитие получило страхование ИФЛ. Компания заняла 4 место на рынке, темп роста сборов составил 30% при отрицательной динамике рынка. Объем сборов по страхованию имущества граждан составил 630 млн рублей, доля рынка 7%. На рынке страхования имущества юридических лиц компания заняла 2 место (+2 позиции), темп роста сборов составил 15% при отрицательной динамике рынка. Объем сборов — 406 млн рублей, доля рынка 14%. Также компания обеспечила прорыв на рынке страхования судов и заняла 1 место в Приволжье с темпом роста 126%.

Кроме того, в 2021 году в "Ингосстрахе" стартовал проект Ingos Challenge, направленный не только на улучшение клиентского сервиса, но и на изменение всей философии работы с клиентом и внутренних процессов компании. В рамках данного проекта наши офисы преобразились, стали еще более удобными для наших клиентов: в 14 офисах был сделан ремонт, произведена замена мебели и навигации. Все продавцы были обеспечены терминалами для бесконтактной оплаты страховой премии, улучшена маршрутизация входящих звонков, установлены кулеры с питьевой водой и кофейные аппараты, в клиентских зонах работает бесплатный Wi-Fi, размещены QR-коды для установки мобильного приложения и сбора обратной связи, организованы "детские уголки". Это лишь небольшой список тех улучшений, которые были сделаны для наших клиентов в 2021 году, и мы будем продолжать эту работу в дальнейшем", — комментирует руководитель Приволжского регионального центра компании "Ингосстрах" Роман Воронков.

Напомним, что в зону ответственности Приволжского регионального центра "Ингосстраха" входят филиалы в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях.