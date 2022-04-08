Дмитрий Азаров поздравил работников Арбитражного суда Самарской области с 30-летием со дня образования

В пятницу, 8 апреля, губернатор Дмитрий Азаров поздравил судейское сообщество региона с 30-летием Арбитражного суда Самарской области, который был образован на основе действующего в те годы государственного арбитража.

Дмитрий Азаров. отметил вклад Арбитражного суда в улучшение инвестиционного климата в регионе, укрепление государственности и суверенитета России. Арбитражный суд - это та инстанция, где физические и юридические лица восстанавливают свои права. А главное - получают гарантию стабильного развития субъектов экономической и хозяйственной деятельности.

"Это исключительно важно в условиях введения несправедливых санкций в отношении нашей страны со стороны Запада. Ваша работа, высокое служение, справедливое правосудие способствуют тому, чтобы в непростых условиях для бизнеса, экономики региона граждане чувствовали себя уверенно. Здесь всегда будет принято справедливое решение в соответствии с российским законодательством, невзирая на попытки давления извне", - обозначил губернатор.

Сохраняя лучшие традиции предшественников, работники Арбитражного суда Самарской области достойно выполняют свою миссию. В регионе создаются все необходимые условия для того, чтобы каждый предприниматель чувствовал себя надежно защищенным, был уверен в справедливости принимаемых решений.

"Это требует от коллектива арбитража профессионализма, ответственности, высочайшей работоспособности, - отметил глава региона и добавил, что, по статистике, Арбитражный суд Самарской области по нагрузке занимает первое место среди арбитражных судов Поволжского округа. - Нагрузка крайне высока, и это добавляет значимости вашей работе. Надеюсь, что вы находите понимание важности вашей миссии среди самых близких людей. Без надежного тыла обеспечивать такую эффективность просто невозможно".

Только с начала текущего года на рассмотрение судей поступило свыше 10 тысяч дел, а всего за 30 лет - почти 1 миллион.

Отдельно губернатор отметил конструктивное взаимодействие между правительством области и судебными инстанциями, которое дает конкретные результаты и приносит пользу всему обществу. "На основе судебной практики мы формируем, при необходимости корректируем региональное законодательство, нормативную базу. Уверен, такое сотрудничество будет продолжаться", - отметил Дмитрий Азаров.

Чтобы создать комфортные условия труда, возможность оперативно и качественно проводить все необходимые процедуры, используя при этом электронные системы, в феврале прошлого года было открыто новое здание Арбитражного суда Самарской области.

"Здание долгое время стояло заброшенным. Принятые решения, поддержанные на федеральном уровне, позволили вернуть это здание на служение общественным нуждам. Это настоящий дворец правосудия, украшение областной столицы", - отметил Дмитрий Азаров.

В обновленном здании, где сейчас располагается Арбитражный суд Самарской области, есть все необходимое для его функционирования: зал президиума, 33 зала судебных заседаний с совещательной комнатой, помещения для архива. В нем созданы все необходимые условия не только для комфортной работы судей и работников аппарата суда, но и для посетителей, лиц, участвующих в судебных заседаниях.

Председатель Арбитражного суда Самарской области Сергей Каплин выразил слова признательности всему коллективу, отметив их высокий профессионализм и самоотверженный труд.

"Прошедшие годы не были для нас простыми. Вечерами, в выходные дни, не считаясь с личным временем, зачастую вопреки интересам семьи приходилось работать, чтобы успеть в срок разобраться с объемными делами, громадными суммами, изучить меняющееся законодательство и судебную практику, понять чаяния каждого конкретного человека, стоящего за сухими текстами исковых заявлений. Каждодневная отдача частицы своей души, помноженная на знание законов, позволяет сказать, что вы все большие труженики", - обратился Сергей Каплин к своим коллегам.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам судебной системы, которые заложили основу для отправления правосудия.

С юбилейной датой работников поздравил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Денис Плотников. "Главный итог 30-летней деятельности арбитражных судов - это уверенность граждан, предпринимательского сообщества в наличии эффективной судебной защиты, - отметил он. - Арбитражный суд Самарской области является крупнейшим судом Поволжского судебного округа. Необходимо сохранить лучшие практики организации работы суда, подходы в разрешении споров. Среди главных задач, несмотря на высокую загрузку, - поддержание высоких стандартов при отправлении правосудия. Сохранение открытости судебной системы и формирование судебной практики. Все эти условия создают благоприятную почву для развития экономики, повышают инвестиционную привлекательность государства. Результатом вашей деятельности является доверие участников процессов и повышение авторитета судебной власти".

Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов стоял у истоков формирования арбитражной системы в регионе в 1992 году. "Само количество дел, которое рассматривается Арбитражным судом Самарской области, говорит о том, что наше общество, наш бизнес стал цивилизованным и разрешение экономических споров происходит в рамках цивилизованных, правовых процедур", - отметил он, поздравляя судей.

Глава региона поблагодарил судей за служение закону, а также вручил отличившимся сотрудникам государственные награды. "Ваше служение очень много значит для поступательного развития Самарской области и всей нашей страны", - добавил Дмитрий Азаров.