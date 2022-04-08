В Самарской области состоялась презентация второго сезона Всероссийского конкурса "Твой Ход"

7 и 8 апреля в Самарской губернии на базе трех ведущих вузов прошла презентация второго сезона Всероссийского конкурса "Твой Ход". Участниками мероприятия стали более 2 тыс. студентов из образовательных организаций региона.

"Проект реализуется на территории РФ второй год. Это очень необычный конкурс, который направлен не на привлечение молодежи для участия в конкретном мероприятии, а на их самореализацию, на достижение мечты. В первом сезоне проект пользовался большой популярностью. От Самарской области было подано более 5 тыс. заявок. Пять человек стали победителями и получили по 1 млн рублей", - рассказал заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин.

Главная цель Всероссийского конкурса - сформировать сообщество активных молодых людей, готовых активно участвовать в развитии вузов и студенческой среды.

В ходе презентации участникам рассказали, каким образом возможно расширить кругозор и найти в себе новые таланты, а также выиграть 1 миллион рублей, которые можно будет направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий или же на осуществление личной мечты.

"Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", которая создает дополнительный канал для студенческой молодежи по развитию личностного потенциала и реализации общественных инициатив. Участвуя в конкурсе, ребята смогут расширить свои профессиональные навыки, которые они получают в стенах вуза, дополнительными компетенциями", - отметила врио ректора ФГБОУ ВО "Самарский государственный экономический университет" Елена Кандрашина.

Впервые в этом году в конкурсе смогут участвовать не только студенты вузов, но и школьники 11 классов, студенты последнего курса образовательных организаций среднего специального образования и преподаватели до 35 лет.

"В этом году конкурс сильно преобразился. Многое было сделано для того, чтобы студенты смогли воспользоваться всеми возможностями проекта. В конкурсе два больших направления. Можно соревноваться со студентами или просто принять участие в различных событиях, образовательных мероприятиях, также можно пройти стажировки в ведущих компаниях России", - пояснил заместитель руководителя проекта "Твой Ход" Александр Веюков.

Конкурсная часть проекта включает в себя несколько таких блоков, как трек "Определяю" (микро-события - тесты, опросы, идеи), трек "Создаю" (со-проектировка проекта "Твой Ход"), трек "Делаю" (реализация проектов).

В рамках внеконкурсной части проекта у молодежи появится возможность прокачать свои надпрофессиональные навыки на мастер-классах, лекциях и вебинарах, создать себе кейсы из достижений, что очень полезно для будущей карьеры.

Необходимо отметить, что призовой фонд в этом сезоне составляет 200 млн рублей. Самые активные участники получат ценные призы и подарки, а также возможность воочию увидеть уникальные красоты России.

Регистрация участников на платформе конкурса https://tvoyhod.online/ до 31 мая.