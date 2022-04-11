В Самаре подростки примут участие в квест-игре "Территория финансов"

В среду, 13 апреля, в 16:00 в Стартап-центре Самарского университета пройдет квест-игра "Территория финансов". Мероприятие организовано в рамках проекта "Грамотные решения" для подростков от 13 до 17 лет.
Как отмечают организаторы, его цель — формирование финансовой культуры у школьников 13-17 лет, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вовлечение их в процесс повышения финансовой грамотности населения региона.
Пройдя через проект "Грамотные решения" и, получив практические навыки грамотного планирования финансового обеспечения своей жизни, его участники смогут в будущем обеспечить достойный уровень благосостояния в условиях рыночной экономики, а также, возможно, определиться с выбором будущей профессии.
В проекте участвуют 100 школьников, в том числе воспитанники ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник".
Цель квест–игры "Территория финансов" — промежуточная аттестация участников проекта по модулям "Личное финансовое планирование", "Кредит", "Депозит", "Расчетно-кассовые операции", "Страхование".
На каждом этапе игры ребятам предстоит ответить на вопросы о банковской системе государства, о Центральном банке, об основных финансовых инструментах и услугах; выполнить практические задания на определение подлинности банкнот, составление личного финансового плана.
Последние комментарии
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.