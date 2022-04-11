В Самаре подростки примут участие в квест-игре "Территория финансов"

В среду, 13 апреля, в 16:00 в Стартап-центре Самарского университета пройдет квест-игра "Территория финансов". Мероприятие организовано в рамках проекта "Грамотные решения" для подростков от 13 до 17 лет.

Как отмечают организаторы, его цель — формирование финансовой культуры у школьников 13-17 лет, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вовлечение их в процесс повышения финансовой грамотности населения региона.

Пройдя через проект "Грамотные решения" и, получив практические навыки грамотного планирования финансового обеспечения своей жизни, его участники смогут в будущем обеспечить достойный уровень благосостояния в условиях рыночной экономики, а также, возможно, определиться с выбором будущей профессии.

В проекте участвуют 100 школьников, в том числе воспитанники ГКУ СО "КЦ СО "Ровесник".

Цель квест–игры "Территория финансов" — промежуточная аттестация участников проекта по модулям "Личное финансовое планирование", "Кредит", "Депозит", "Расчетно-кассовые операции", "Страхование".

На каждом этапе игры ребятам предстоит ответить на вопросы о банковской системе государства, о Центральном банке, об основных финансовых инструментах и услугах; выполнить практические задания на определение подлинности банкнот, составление личного финансового плана.