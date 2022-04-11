Банк "Открытие": в течение двух недель можно ожидать курса рубля на уровне 70-75 за доллар

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Курс рубля слабо отреагировал на пятничные решения регулятора снизить ключевую ставку до 17% и ослабить ограничения на операции с валютой — на 14 часов понедельника он составил 78,3 за доллар. Эти решения можно расценивать как меры нормализации валютной политики, поэтому вероятно дальнейшее снятие валютных ограничений, а также возврат к элементам бюджетного правила.

Ранее — до эскалации конфликта — курс рубля поддерживался на пониженном уровне за счет интервенций Минфина в рамках бюджетного правила и оттока капитала. В условиях приостановки интервенций и многочисленных ограничений рубль мог продолжать укрепляться, однако сейчас это не отвечает интересам российской экономики.

Во-первых, это уменьшает доходы федерального бюджета и рублевый эквивалент ФНБ, расходы которого лишь растут под влиянием дополнительных социальных программ и программ поддержки экономики. Во-вторых, избыточное укрепление национальной валюты в результате резкого увеличения экспортных доходов отдельного сектора негативно влияет на развитие остальных секторов экономики, включая импортозамещение — этот процесс имеет название "голландская болезнь" и хорошо задокументирован. Снизить негативный эффект помогает так называемая стерилизация — изъятие избыточных экспортных доходов в государственные фонды. Они не раз создавались в странах, столкнувшихся с подобной проблемой: в Норвегии, Австралии, России, Азербайджане, Казахстане и других. Именно бюджетное правило выступает в России подобным стерилизующим механизмом. Поэтому политика Банка России направлена на предотвращение не укрепления рубля в принципе, а именно избыточного укрепления в результате временного сочетания спада импорта и ограничений на отток капитала.

Ослабление ограничений на отток капитала вряд ли окажет долгосрочное девальвационное влияние на рубль. Смягчение запрета на продажу наличной валюты банками и отмена комиссии на покупку валюты на фондовом рынке будут способствовать повышенному спросу со стороны населения вблизи коридора 70-75 рублей за доллар в горизонте ближайших недель. При этом какое-то время граждане будут по-прежнему ожидать сильного подорожания доллара, и покупка валюты внутри этого коридора будет восприниматься как выгодные условия хеджирование риска ослабления рубля — даже при сохранении высоких рублевых ставок.

Долгосрочная динамика рубля в условиях приостановки действия бюджетного правила будет определяться преимущественно размером доходов от нефтегазового экспорта. В условиях незаконченного конфликта курс рубля до конца года может колебаться в широких границах: он может как остаться на текущем уровне вследствие высоких цен, так и снизиться в случае введения частичного эмбарго".