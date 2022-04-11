Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивого развития экономики

В понедельник, 11 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по повышению устойчивого развития экономики региона.

Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга ранка продуктов питания и продовольственных товаров.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин доложил, что Минпромторгом России будет проведена докапитализация региональных фондов развития промышленности в размере 4,3 млрд руб. из средств резервного фонда правительства страны. Эти средства будут направлены на предоставление промышленным предприятиям грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам.

В ФРП Самарской области будет направлено свыше 120 млн рублей. Приоритетную поддержку получат предприятия автокомпонентной отрасли, как наиболее пострадавшей в текущих условиях.

"Кроме того, по информации Минпромторга России, во второй пакет плана поддержки российской экономики в условиях санкций включены предложения о выделении в текущем году 55,3 млрд руб. на поддержку российских автопроизводителей, производителей спецтехники и стимулирование локального выпуска автокомпонентов. Из них 30 млрд рублей предлагается направить на реализацию программы производства универсальных автомобильных компонентов", — проинформировал министр промышленности и торговли региона.

Он напомнил, что АО "АвтоВАЗ" до 24 апреля будет находиться в едином корпоративном отпуске. В этой связи загрузка предприятий автокомпонентной отрасли в апреле составит около 30%.

При этом 33 организации заявили о введении для части работников корпоративного отпуска по аналогии с АвтоВАЗ, 19 предприятий применяют режим неполного рабочего дня.

Большинство предприятий автокомпонентной отрасли планирует получение субсидий на оплату труда работникам, привлекаемым к общественным и временным работам, на материально-техническое обеспечение этих работ, переподготовку и повышение квалификации.

Андрей Шамин также отметил, что на прошлой неделе по поручению губернатора был утвержден антикризисный план по стабилизации ситуации на предприятии Самараавтожгут.

"Среди основных мероприятий плана — пополнение оборотных средств через займ регионального ФРП, приоритетная выдача грантов на компенсацию процентных ставок по кредитам, закупка на склад АвтоВАЗа автожгутов на 20 млн рублей, что уже сделано, — доложил министр. — Будем оказывать содействие в диверсификации производства и, далее, в продвижении новой продукции в крупные торговые сети. Кроме того, предприятие будет включено в перечень системообразующих организаций региона. Сейчас в Самараавтожгуте проводится финансовый и управленческий аудит".

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов рассказал про четвертый пакет дополнительных мер к плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

По его словам, в пакет вошли 14 мер, направленных на снижение регуляторных издержек, ускорение бюджетных процедур, поддержку отдельных отраслей экономики и регулирование внешней торговли.

Одной из важных мер нового пакета поддержки стало увеличение количества бюджетных мест на очную форму обучения по программам магистратуры по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

"Предлагаю министерству образования и науки вместе с советом ректоров внимательно изучить проект документа для того, чтобы оперативно воспользоваться этой возможностью", — обратился министр.

Еще одной мерой поддержки, о которой сообщил Дмитрий Богданов, стало снижение налоговой нагрузки при расчете налоговой базы налога на прибыль организаций для владельцев инженерных коммуникаций. "Прошу министерство ЖКХ и департамент ценового и тарифного регулирования внимательно изучить этот пункт, так как это дает возможность снизить расходы на подключение объектов", — отметил он.

И четвертой мерой, на которую обратил внимание министр, стал пересмотр региональных программ капитального ремонта общего имущества в МКД. Срок принятия нормативной базы, необходимой для их реализации, обозначен на конец апреля текущего года.

Дмитрий Богданов отметил, что федеральному фонду развития промышленности дополнительно будет выделено 20 млрд рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством импортозамещающей продукции.

Отдельно Дмитрий Богданов выделил ряд дополнительных мер поддержки субъектов МСП и IT-организаций, утвержденных постановлениями Правительства России на прошлой неделе. Например, установлены кредитные каникулы по выплате займов по программе "ФОТ 3.0". Действующие участники первого и второго этапа смогут воспользоваться отсрочкой. Эту меру поддержки смогут использовать 557 субъектов МСП региона на общую сумму 2,2 млрд рублей.

"Мы заинтересованы в том, чтобы каждое предприятие Самарской области получило поддержку, чтобы деньги пришли в регион. Разговоры о том, что это частный бизнес, который сам должен предпринимать усилия, они верные, но для работы в рамках штаба по повышению устойчивости экономики региона, не принимаются", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам заседания.

Глава региона в рамках проведения месячника по благоустройству поручил главам городов и районов активнее работать с предприятиями, привлекая их сотрудников к общественным работам. "Не сидите сложа руки. Вам надо наводить порядок, требуется провести большой объем работ. Используйте ситуацию, благодаря которой люди и доход получат, и порядок наведем быстрее", — обратился Дмитрий Азаров к руководителям муниципалитетов.

Участники совещания уделили внимание ситуации и на продовольственном рынке. "Согласно данным розничных торговых сетей период повышенного спроса на продукты длительного хранения заканчивается, объемы продаж существенно снижаются, — отметил Андрей Шамин. — Продажи сахара по сравнению с предыдущей неделей упали на 3%, макарон — на 26%, риса — на 30%, муки — на 37%, растительного масла — на 38%, соль — на 88%".

За прошедшую неделю на распределительные центры торговых сетей было доставлено более 740 т сахарного песка и более 158 т соли. При этом отмечено снижение цены на сахар на 0,31%.

Говоря о динамике цен, руководитель регионального минпромторга отметил рост стоимости на капусту, репчатый лук, морковь и картофель.

"Рост цен на овощи обусловлен сезонными факторами и связан с исчерпанием запасов отечественной продукции и увеличением объемов поставок в торговую сеть импортной продукции по более высоким ценам", — добавил Андрей Шамин. В этой связи регионом принимается ряд мер, в том числе, по укреплению ярмарочной торговли, а также единовременной выплате отдельным категориям граждан.

"Важно, чтобы все, о чем мы договорились на заседании штаба было в реализовано", — резюмировал губернатор.