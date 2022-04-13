В Тольятти пройдет АрхивFEST

С 14 по 22 апреля Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти проводит IV фестиваль "АрхивFEST", посвященный историческому юбилею нашего города. Тема фестиваля — "285 лет основания города Ставрополя–Тольятти: вехи истории".

В рамках фестиваля пройдут мероприятия, призванные на основе документов по-новому осветить страницы истории Ставрополя-Тольятти: выставки архивных документов, мастерские для школьников и студентов, архивные посиделки, конференция для школьников, семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов, традиционная квест-игра со студентами ТГУ "Архивные детективы".

14 апреля в 15:00 в актовом зале администрации (пл. Свободы, 4) фестиваль откроется презентацией фестиваля "АрхивFEST" и выставкой документов "Этюды из истории досуга в Ставрополе–Тольятти" из фондов МКУ "Тольяттинский архив". Подлинные архивные документы по истории культуры города и отдыхе горожан можно будет полистать, подержать в руках и услышать рассказ ведущего специалиста архива.

15 апреля с 10:00 до 14:00 хранилища архива (Белорусская, 33 и Механизаторов, 26а) откроют "Архивные мастерские" для школьников и студентов колледжей. Ребята познакомятся с архивохранилищами и попробуют себя в роли архивистов.

18 апреля (Белорусская, 33 в 16:00) в читальном зале МКУ "Тольяттинский архив" пройдут "Архивные посиделки" — нескучные истории с документами и самоваром, участники которых на основе подлинных документов познакомятся с малоизвестными страницами истории геральдических знаков Ставрополя-Тольятти. Ждем на посиделки журналистов, блогеров, музейщиков, студентов, экскурсоводов, представителей школьного образования и вузовской науки.

19 апреля в рамках фестиваля на портале администрации на странице Управления по делам архивов будет опубликована виртуальная выставка документов из фондов архива "К 40-летию советского герба города Тольятти". В рамках выставки будут представлены архивные документы, связанные со становлением современного геральдического символа нашего города.

20 апреля (Белорусская, 33, в 10:00, каб. № 209), в сотрудничестве с центром профессионального развития "Деловой подход", пройдет итоговый этап XIII Всероссийского конкурса среди старшеклассников "Документ в современном мире", посвященный 285-летию основания города Ставрополя-Тольятти.

20 апреля (Белорусская, 33, в 15:00) в актовом зале администрации специалисты Управления по делам архивов проведут семинар для архивистов муниципальных организаций и ведомственных архивов "Подготовка документов к длительному хранению".

21 апреля (Белорусская, 33, в 14:00, читальный зал) специалисты "Тольяттинского архива" и студенты кафедры истории и философии ТГУ проведут традиционную квест-игру "Архивные детективы".

22 апреля сотрудники архивной отрасли Тольятти — участники "АрхивFESTа" подведут итоги на заключительном мероприятии фестиваля.

Организаторами IV-го фестиваля "АрхивFEST" выступают Управление по делам архивов администрации Тольятти и МКУ "Тольяттинский архив". Неизменными партнерами фестиваля являются Тольяттинский государственный университет и центр профессионального развития "Деловой подход".