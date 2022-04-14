В честь 30-й Студвесны в Самаре откроют скульптуру

В 2022 г. отмечается 30-летие Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который родился в Самарской области. В честь юбилея фестиваля в Самаре установят архитектурно-скульптурную композицию.

В самарском Доме архитектора презентовали концепции монументальной композиции от девяти художественных мастерских: из Москвы, Пензы и Самары.

XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В день старта фестиваля откроют монументальную композицию "Крылья Родины" (скульпторы Юрий и Глеб Ткаченко, архитектор Антон Белов, Пенза).

Композиция представляет собой изображение двух пар крыльев, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между крыльями позволяет одному человеку или группе людей встать в центре для "снимка на память". Двигаясь между крыльями в разных направлениях, можно рассматривать композицию и ее детали с разных ракурсов, исследовать внутренний рисунок пересечений и направлений.

Общая высота композиции 7 метров. Смысловое и символическое значение скульптурной композиции иллюстрирует эмоциональную атмосферу, которая присутствует на фестивале "Студенческая весна".

"Молодость — это то время, когда вырастают крылья, когда ежедневно испытываешь чувство полета. Это время открытий и свершений, время окрыленности новыми знаниями, время надежд и избытка сил.

Поэтому символом "Студенческой весны" мы выбрали крылья", — поделились авторы композиции.

Две части композиции — две пары крыльев являются символом студенческого коллектива, где собираются и встречаются вместе и старшеклассники, и первокурсники, и выпускники, и молодые специалисты, вступающие во взрослую жизнь, где каждый для себя выбирает подходящую пару крыльев.

Представленные на конкурс концепции высоко оценили эксперты и организаторы фестиваля. Среди них "Окна весны" самарских архитекторов Дмитрия и Марии Храмовых; "Студенческая весна" московского скульптора Ольги Хан; "Весна" коллектива доцентов кафедры "Дизайн" СамГТУ (Анна Заславская, Елена Смоленская, Елена Темникова) и студентов факультета "Архитектуры и Дизайна" (Алена Евстратова, Виктория Прохорова), а также проекта "Конвейер творчества" Ксении и Марка Ченпаловых, архитекторов ГУП СО институт "ТеррНИИгражданпроект" и другие.