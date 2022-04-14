В честь 30-й Студвесны в Самаре откроют скульптуру

В 2022 г. отмечается 30-летие Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна", который родился в Самарской области. В честь юбилея фестиваля в Самаре установят архитектурно-скульптурную композицию.
В самарском Доме архитектора презентовали концепции монументальной композиции от девяти художественных мастерских: из Москвы, Пензы и Самары.
XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Самаре с 18 по 24 мая. В день старта фестиваля откроют монументальную композицию "Крылья Родины" (скульпторы Юрий и Глеб Ткаченко, архитектор Антон Белов, Пенза).
Композиция представляет собой изображение двух пар крыльев, расположенных параллельно друг другу. Расстояние между крыльями позволяет одному человеку или группе людей встать в центре для "снимка на память". Двигаясь между крыльями в разных направлениях, можно рассматривать композицию и ее детали с разных ракурсов, исследовать внутренний рисунок пересечений и направлений.
Общая высота композиции 7 метров. Смысловое и символическое значение скульптурной композиции иллюстрирует эмоциональную атмосферу, которая присутствует на фестивале "Студенческая весна".
"Молодость — это то время, когда вырастают крылья, когда ежедневно испытываешь чувство полета. Это время открытий и свершений, время окрыленности новыми знаниями, время надежд и избытка сил.
Поэтому символом "Студенческой весны" мы выбрали крылья", — поделились авторы композиции.
Две части композиции — две пары крыльев являются символом студенческого коллектива, где собираются и встречаются вместе и старшеклассники, и первокурсники, и выпускники, и молодые специалисты, вступающие во взрослую жизнь, где каждый для себя выбирает подходящую пару крыльев.
Представленные на конкурс концепции высоко оценили эксперты и организаторы фестиваля. Среди них "Окна весны" самарских архитекторов Дмитрия и Марии Храмовых; "Студенческая весна" московского скульптора Ольги Хан; "Весна" коллектива доцентов кафедры "Дизайн" СамГТУ (Анна Заславская, Елена Смоленская, Елена Темникова) и студентов факультета "Архитектуры и Дизайна" (Алена Евстратова, Виктория Прохорова), а также проекта "Конвейер творчества" Ксении и Марка Ченпаловых, архитекторов ГУП СО институт "ТеррНИИгражданпроект" и другие.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.