Банк "Открытие": осторожность Европейского центрального банка приблизила евро к многолетним минимумам

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам заседания ЕЦБ сохранил параметры денежно-кредитной политики и планы по ее дальнейшему изменению. Ставки монетарной политики не изменились, объемы покупок активов, как и ожидалось, будут сокращаться. В третьем квартале программа покупок активов будет завершена. На фоне все более агрессивного подхода к изменению монетарной политики другими центральными банками решение ЕЦБ вызвало падение евро ниже уровня 1,08 за доллар США.

Европейский Центральный Банк по итогам заседания 14 апреля оставил процентные ставки без изменения: ставка рефинансирования сохранилась на уровне 0,0%, депозитная ставка — на уровне -0,5%. Регулятор также подтвердил ранее принятые решения по сокращению объемов покупок активов в рамках программы APP — он выкупит бумаги на 40 млрд евро в апреле и на 20 млрд евро в июне — и ее сворачивание в третьем квартале. ЕЦБ не дал новой информации относительно возможного роста ставок в течение 2022 г., заявив, что калибровка денежно-кредитной политики будет происходить с учетом новых данных и актуализированного прогноза для стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе.

Рынки ожидали по крайней мере ужесточения риторики ЕЦБ на фоне увеличения годовых темпов инфляции в Еврозоне с 5,9% в феврале 7,5% г/г в марте и ужесточения монетарной политики Банками Канады и Новой Зеландии (рост базовых ставок на 50 б. п.). В результате евро подешевел почти на 1% с уровней 1,089-1,092 за доллар США до уровня ниже 1,08, приблизившись к многолетним — с 2003 г. — минимумам 1,04-1,06 за доллар, где евро иногда торговался в 2015–2017 гг.

Свое решение ЕЦБ сопроводил пресс-релизом, который отчасти объясняет столь осторожный подход. Регулятор подчеркнул, что рост экономики Еврозоны в 4 квартале 2021 г. был низким — всего на 0,3% — и останется медленным в первом квартале 2022 из-за ограничений в первом квартале, связанных с пандемией. При этом снижение уверенности бизнеса и потребителей, инфляция и новые проблемы с цепочками поставок из Азии из-за бушующей там пандемии будут замедлять рост экономики во втором квартале. Всплеск инфляции вызван в первую очередь ростом цен на энергию, достигшим 45% г/г. В то же время регулятор оценивает показатель трендовой инфляции выше 2%, отмечая, что по-прежнему не ясно, насколько устойчивым окажется рост с учетом нормализации спроса в экономиках стран Еврозоны и вторичных эффектов от подорожания энергии".