Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя

Условия проживания, дальнейшее обустройство тех, кто вынужден оставить свой дом, губернатор Дмитрий Азаров обсудил в санатории "Алые паруса" Ставропольского района. В ночь с 26 на 27 марта в пункт временного размещения прибыло 95 жителей Мариуполя, еще два человека пять дней назад добрались до "Алых парусов" самостоятельно.

Первая встреча - с детьми, их 14 в "Алых парусах". Вопросы с обучением в школах, а также обеспечением мест в детских садах решались в первую очередь. В свободное время с ребятами занимаются педагоги дополнительного образования и волонтеры: проводят экскурсии, занимаются творчеством и спортом, вместе отмечают дни рождения. Губернатор пообещал, что дальше будет еще много впечатлений от Самарской области - культурно-развлекательная программа подготовлена обширная.

Дети - в восторге, в том числе от подарков, которые вручил Дмитрий Азаров. "Я очень рад, что у вас такое настроение. Постарались сделать так, чтобы вам у нас понравилось. Надеюсь, вы гостеприимство чувствуете", - сказал губернатор. "Меня порадовало, что настроение у детей хорошее, приподнятое", - начал встречу со взрослыми гостями Самарской области губернатор.

"Нас всех приняли хорошо. Деткам помогают особенно", - сообщила одна из жительниц Мариуполя. - В школе у них появилось много друзей. Сын пришел, принес подарок. Говорит: "Мне девочка подарила, соседка по парте. Она меня поддерживает, подсказывает. Спасибо самарцам!"

"Приняли всех как родных, - поддержала Наталья Игнащенко. - Я очень благодарна администрации, что приняли моего сына с женой. Выделили комнату".

Об история Натальи, ее сына Бориса и невестки Валерии в "Алых парусах" знают уже все. Они потеряли друг друга в Мариуполе в конце февраля. Наталья вместе с соседями пряталась от обстрелов в подвале дома, сын с женой - недалеко, в бомбоубежище. Связи - никакой. Возможностей убежать - мало. Тем более, во дворе Натальи стоял украинский танк. 20 марта Наталье и ее соседям все-таки удалось добраться до российского блок-поста, откуда через Донецк и Таганрог их доставили поездом в Самару.

Борис и Валерия находились в бомбоубежище почти полтора месяца. Рядом еще около 60 человек - без воды, света, газа, минимум пищи. Когда еще лежал снег, его во дворе растапливали на костре, там же готовили на всех. В один из дней во дворе разорвался снаряд. Борис получил осколочное ранение в руку, а брат Валерии погиб. Тяжелые ранения получили жена брата и его сын. После того как Борис пришел в себя, решили выбираться из города. Тем более что дом над бомбоубежищем горел. Дышать было трудно. 8 апреля они вышли из бомбоубежища.



"Накануне я его спросила - может пересидим? - рассказывает Валерия. - Утром будит, говорит - уходим. Выбегаю во двор, вижу руины и понимаю - не могу идти. Смотрю, впереди бежит Боря - у меня выхода не было, я за ним.

"Выходили с передовой, на пути встретили чеченских бойцов, они помогли", - говорит Борис.

"Не выходили, а бежали, - перебивает мужа Валерия. - Было очень страшно: взрывы не прекращались, над головой свистело".

Они встретились в "Алых парусах": Наталья, Борис и Валерия. Их уже ждали и приняли как полагается в Самарской области.

"Мы не ожидали, что к нам так добродушно в Самаре будут относиться. Все помогают, сопереживают, условия - ну, не верится. Не ожидали, что будет такое хорошее отношение, - рассказала Виктория. - Все позади, и надо жить дальше. Нам некуда ехать, все сгорело, все разбито. Планируем, если будет такая возможность, остаться здесь".

Дмитрий Азаров поинтересовался у руководителя санатория состоянием здоровья раненного Бориса и необходимостью дополнительной помощи, на что Александр Вакуленко ответил, что угрозы здоровью нет - все необходимые процедуры выполняются.

"Шансы закрепиться на Самарской земле есть у всех, кто прибыл из Мариуполя. Будет и работа", - заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.

"У кого есть желание, мы такую возможность предоставим: нам нужны и светлые головы, и рабочие руки, - отметил он. - У нас количество вакантных рабочих мест в регионе - более 40 тысяч. Количество людей, которые ищут работу - около десяти тысяч".

Многие уже активно ищут работу. Один из переселенцев рассказал, что уже устраивается по специальности на "Феррони Тольятти". Дмитрий Азаров поставил задачу минсоцразвитию - посодействовать процессу, а также активнее информировать людей о вакансиях. Важным вопросом здесь также является восстановление документов об образовании и трудовом стаже - у людей зачастую с собой только паспорта.

Несколько гостей региона высказали губернатору желание воссоединиться с родственниками в других городах, в частности, в Астрахани и Таганроге. На этот случай, заверил Дмитрий Азаров, алгоритм разработан: "Мы уже не раз помогали людям именно воссоединиться. Как вы определитесь, мы с этим будем помогать, понимая, что когда рядом родной человек, любые проблемы легче переносятся".

Первый заместитель министра минсоцдема Самарской области Олег Рубежанский проинформировал жителей Мариуполя об оформлении ИНН, СНИЛС, полисов ОМС и постановке на миграционный учет. Он сообщил, что документы на оформление единовременной выплаты в десять тысяч рублей направлены в Ростовскую область, где непосредственно занимаются перечислением средств.

Также на встрече обсудили дополнительные просьбы, которые имеются у жителей Мариуполя. "Найдем возможность помочь. Все сложности преодолеем, найдем варианты, все сложится. И все будет хорошо. Я рад, что люди, которые вами занимаются, стараются. Я это тоже чувствую: ни одного равнодушного среди тех, кто занимается вопросами вынужденных переселенцев, нет", - резюмировал Дмитрий Азаров.