16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости Дмитрий Азаров провел штаб по повышению устойчивости экономики региона Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя Дмитрий Азаров пообщался с руководством и коллективами заводов вентиляционного оборудования в Тольятти

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из Мариуполя

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 251
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Условия проживания, дальнейшее обустройство тех, кто вынужден оставить свой дом, губернатор Дмитрий Азаров обсудил в санатории "Алые паруса" Ставропольского района. В ночь с 26 на 27 марта в пункт временного размещения прибыло 95 жителей Мариуполя, еще два человека пять дней назад добрались до "Алых парусов" самостоятельно.

Первая встреча - с детьми, их 14 в "Алых парусах". Вопросы с обучением в школах, а также обеспечением мест в детских садах решались в первую очередь. В свободное время с ребятами занимаются педагоги дополнительного образования и волонтеры: проводят экскурсии, занимаются творчеством и спортом, вместе отмечают дни рождения. Губернатор пообещал, что дальше будет еще много впечатлений от Самарской области - культурно-развлекательная программа подготовлена обширная.

Дети - в восторге, в том числе от подарков, которые вручил Дмитрий Азаров. "Я очень рад, что у вас такое настроение. Постарались сделать так, чтобы вам у нас понравилось. Надеюсь, вы гостеприимство чувствуете", - сказал губернатор. "Меня порадовало, что настроение у детей хорошее, приподнятое", - начал встречу со взрослыми гостями Самарской области губернатор.

"Нас всех приняли хорошо. Деткам помогают особенно", - сообщила одна из жительниц Мариуполя. - В школе у них появилось много друзей. Сын пришел, принес подарок. Говорит: "Мне девочка подарила, соседка по парте. Она меня поддерживает, подсказывает. Спасибо самарцам!"

"Приняли всех как родных, - поддержала Наталья Игнащенко. - Я очень благодарна администрации, что приняли моего сына с женой. Выделили комнату".

Об история Натальи, ее сына Бориса и невестки Валерии в "Алых парусах" знают уже все. Они потеряли друг друга в Мариуполе в конце февраля. Наталья вместе с соседями пряталась от обстрелов в подвале дома, сын с женой - недалеко, в бомбоубежище. Связи - никакой. Возможностей убежать - мало. Тем более, во дворе Натальи стоял украинский танк. 20 марта Наталье и ее соседям все-таки удалось добраться до российского блок-поста, откуда через Донецк и Таганрог их доставили поездом в Самару.

Борис и Валерия находились в бомбоубежище почти полтора месяца. Рядом еще около 60 человек - без воды, света, газа, минимум пищи. Когда еще лежал снег, его во дворе растапливали на костре, там же готовили на всех. В один из дней во дворе разорвался снаряд. Борис получил осколочное ранение в руку, а брат Валерии погиб. Тяжелые ранения получили жена брата и его сын. После того как Борис пришел в себя, решили выбираться из города. Тем более что дом над бомбоубежищем горел. Дышать было трудно. 8 апреля они вышли из бомбоубежища.

"Накануне я его спросила - может пересидим? - рассказывает Валерия. - Утром будит, говорит - уходим. Выбегаю во двор, вижу руины и понимаю - не могу идти. Смотрю, впереди бежит Боря - у меня выхода не было, я за ним.

"Выходили с передовой, на пути встретили чеченских бойцов, они помогли", - говорит Борис.

"Не выходили, а бежали, - перебивает мужа Валерия. - Было очень страшно: взрывы не прекращались, над головой свистело".

Они встретились в "Алых парусах": Наталья, Борис и Валерия. Их уже ждали и приняли как полагается в Самарской области.

"Мы не ожидали, что к нам так добродушно в Самаре будут относиться. Все помогают, сопереживают, условия - ну, не верится. Не ожидали, что будет такое хорошее отношение, - рассказала Виктория. - Все позади, и надо жить дальше. Нам некуда ехать, все сгорело, все разбито. Планируем, если будет такая возможность, остаться здесь".

Дмитрий Азаров поинтересовался у руководителя санатория состоянием здоровья раненного Бориса и необходимостью дополнительной помощи, на что Александр Вакуленко ответил, что угрозы здоровью нет - все необходимые процедуры выполняются.

"Шансы закрепиться на Самарской земле есть у всех, кто прибыл из Мариуполя. Будет и работа", - заверил Дмитрий Азаров. Помогут также пенсионерам, кто заявит об этом.

"У кого есть желание, мы такую возможность предоставим: нам нужны и светлые головы, и рабочие руки, - отметил он. - У нас количество вакантных рабочих мест в регионе - более 40 тысяч. Количество людей, которые ищут работу - около десяти тысяч".

Многие уже активно ищут работу. Один из переселенцев рассказал, что уже устраивается по специальности на "Феррони Тольятти". Дмитрий Азаров поставил задачу минсоцразвитию - посодействовать процессу, а также активнее информировать людей о вакансиях. Важным вопросом здесь также является восстановление документов об образовании и трудовом стаже - у людей зачастую с собой только паспорта.

Несколько гостей региона высказали губернатору желание воссоединиться с родственниками в других городах, в частности, в Астрахани и Таганроге. На этот случай, заверил Дмитрий Азаров, алгоритм разработан: "Мы уже не раз помогали людям именно воссоединиться. Как вы определитесь, мы с этим будем помогать, понимая, что когда рядом родной человек, любые проблемы легче переносятся".

Первый заместитель министра минсоцдема Самарской области Олег Рубежанский проинформировал жителей Мариуполя об оформлении ИНН, СНИЛС, полисов ОМС и постановке на миграционный учет. Он сообщил, что документы на оформление единовременной выплаты в десять тысяч рублей направлены в Ростовскую область, где непосредственно занимаются перечислением средств.

Также на встрече обсудили дополнительные просьбы, которые имеются у жителей Мариуполя. "Найдем возможность помочь. Все сложности преодолеем, найдем варианты, все сложится. И все будет хорошо. Я рад, что люди, которые вами занимаются, стараются. Я это тоже чувствую: ни одного равнодушного среди тех, кто занимается вопросами вынужденных переселенцев, нет", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Александр Тюрин 06 марта 2022 17:27 Дмитрий Азаров на совещании с вице-премьером внес предложения по функционированию экономики в период санкций

Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1