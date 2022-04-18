Все больше пьяных: за выходные в Самарской области задержали 81 нетрезвого водителя

За три дня, с 15 по 17 апреля, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 81 нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего правоохранители выявили свыше 1800 различных нарушений ПДД.
Полицейским попались 23 человека, которые были лишены водительских прав, но все равно сели за руль. 229 человек нарушили правила тонировки. 74 автомобилиста неправильно перевозили детей. 361 водитель решил, что им не нужны ремни безопасности.
При этом 182 водителя не уступили дорогу пешеходам на переходах. А сами пешеходы 186 раз решили перебегать дорогу, где вздумается.
Напомним, в прошлые выходные водителей в состоянии опьянения было задержано на 10 меньше.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.