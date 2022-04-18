Все больше пьяных: за выходные в Самарской области задержали 81 нетрезвого водителя

За три дня, с 15 по 17 апреля, сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области задержали 81 нетрезвого водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители выявили свыше 1800 различных нарушений ПДД.

Полицейским попались 23 человека, которые были лишены водительских прав, но все равно сели за руль. 229 человек нарушили правила тонировки. 74 автомобилиста неправильно перевозили детей. 361 водитель решил, что им не нужны ремни безопасности.

При этом 182 водителя не уступили дорогу пешеходам на переходах. А сами пешеходы 186 раз решили перебегать дорогу, где вздумается.

Напомним, в прошлые выходные водителей в состоянии опьянения было задержано на 10 меньше.