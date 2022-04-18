"Лига будущего": молодежь внесет новые идеи и смыслы в развитие России

"Лига будущего" - новый проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), призванный собрать и воплотить лучшие идеи молодого поколения россиян. Масштабный проект пройдет более чем на 10 тыс. площадках по всей стране. Его главная задача - дать возможность молодежи стать соавторами перемен, внести новые идеи и смыслы в развитие России.

Участниками проекта могут стать представители молодого поколения от 14 до 35 лет: школьники, студенты учреждений ссузов и вузов, работающая молодежь, молодежные НКО, молодые предприниматели и ученые, спортсмены и творческая молодежь и все, кто хочет влиять на конструктивные изменения в стране.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева подчеркнула, что для молодежи это отличная возможность внести вклад в развитие России.

"Время перемен, в котором мы живем, необходимо использовать для внутреннего развития, открытия наших скрытых резервов. И главным драйвером этого созидательного процесса должна стать молодежь. Молодые люди готовы генерировать идеи, а мы хотим услышать их и помочь в реализации лучших из них, - отметила Ксения Разуваева. - Проект "Лига будущего" соберет идеи молодежи, зафиксирует их и поможет в дальнейшем развитии. Важно понимать, что только от нас самих зависит, как будет использовано это время новых возможностей".

Проект начался с обучения модераторов. Именно они станут проводниками идей "Лиги будущего", а также помогут участникам на этапах обсуждения и разработки инициатив. На сегодняшний день в пул модераторов вошли более 10500 человек из всех регионов России.

Креативные встречи по поиску и разработке идей уже стартовали в регионах страны. На них молодые люди смогут не просто обозначить актуальные вопросы, но и предложить конкретные решения или проекты, найти единомышленников, детализировать свои инициативы.

Подобные мероприятия проходят и в Самарской области. Так, на прошлой неделе креативная сессия состоялась в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. Озвученные в рамках встречи идеи были доработаны. В ближайшее время молодые самарцы смогут рассказать о своих инициативах на платформах проекта.

Поделиться идеей, подать свой проект можно на сайтах лигабудущего.рф или leagueoffuture.ru.

Также в "Лиге будущего" Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) проведет и другие мероприятия: опросы молодежи, интерактивы в сети, обсуждения проектов и идей, бизнес-мастерские, мастер-классы.

Планируется, что в День молодежи финалом проекта станет Общероссийский марафон, где молодые люди представят свои лучшие идеи всей стране. Первая сотня инициатив, получивших высокую экспертную оценку и народную поддержку по итогам голосования, будут реализованы. Сопровождение этих инициатив продолжится в течение года.