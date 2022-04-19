Юбилейная "iВолга": концепция и программа 10-го форума

Молодежный форум "iВолга", который успел стать брендом Самарской области, в этом году отметит свой 10-летний юбилей. Форум пройдет с 21 по 29 июля. Оставить заявку на участие можно до 26 мая. Организаторы на пресс-конференции раскрыли его программу.

"В этом году мы, конечно же, не могли обойти стороной основную сквозную тему - Год культурного наследия народов России", - обратился к участникам руководитель областного департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Образовательная программа форума будет направлена на развитие SoftSkills и обучение по девяти направлениям. Самое многочисленное из них - это смена "Мой народ". Она будет проводиться для тех, кто ведет общественную деятельность в сфере взаимоотношений культур и народов. Еще одна смена, которая состоится в этом году, - "Управляй будущим". Это смена о студенческом самоуправлении, о лидерских навыках и качествах.

Кроме того, традиционна для форума смена, посвященная предпринимательству. Она в этом году будет реализована со спецификой сквозной тематики, то есть ориентирована на предпринимателей, которые сохраняют традиции своих регионов и народов. Еще одна традиционная смена - добровольческая. В ней могут участвовать все представители волонтерских объединений.

Принять участие можно и в творческой смене, которая называется "Творческий процесс". По содержанию и дизайну она особенная и подразумевает три основных блока: для тех, кто увлечен танцами, для музыкантов и для творческих людей, реализующих свой потенциал через слово, - ведущих, поэтов или писателей.

Еще одна смена называется "Место жительства". Она посвящена местному локальному туризму. Смена для юных участников - "Детская Иволга", в ней могут принять участие ребята от 16 до 18 лет.

Выделяется своим форматом смена-лаборатория "Практика" - ее участники смогут стать фактически соорганизаторами всего форума.

И, наконец, будет реализована смена "Государственная молодежная политика", к участию в которой приглашаются сотрудники учреждений и органов власти, реализующих государственную молодежную политику.

"Если говорить о культурной программе, то участников ждет ежедневная зарядка, в вечернее время предоставляются танцевальная и спортивная площадки, интеллектуальные квизы, площадка киберспорта, караоке, кинозал, дискотека, ежедневные этноконцерты. Конечно, учитывая тематику форума, мы планируем сделать этнопавильон, который предполагает как интерактивную выставку, так и проведение мероприятий, посвященных богатству культур народов России: мастер-классы, общение с известными людьми. Также мы хотим реализовать наш замысел об этногастрономии, чтобы участники попробовали блюда национальной кухни", - рассказала о культурно-досуговой программе директор "iВолги" Кристина Гнатюк.

Форум, как обычно, пройдет на Мастрюковских озерах. В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Также "iВолга" позволяет участвовать в форуме и такой категории, как волонтеры серебряного возраста - от 50 лет и старше.

"В форуме смогут принять участие молодые люди, у которых нет проекта. Но те, кто свои компетенции уже воплощает в практической и проектной деятельности, смогут принять участие в двух конкурсах - Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи и конкурсе проектов Фонда содействия развитию института гражданского общества в Приволжском федеральном округе", - объяснила заместитель директора "iВолги" по образовательной программе Елена Князева.

Для участия в форуме нужно пройти регистрацию и конкурсный отбор. Регистрация проходит через автоматизированную информационную систему "Молодежь России" и через официальный сайт форума ivolgaforum.ru.