В самарских школах исполнять гимн и поднимать флаг России начнут уже в мае

С мая в общеобразовательных учреждениях Самарской области каждая учебная неделя будет начинаться с церемонии исполнения гимна России, а также с поднятия государственного флага - там, где для этого созданы технические возможности. Такое поручение губернатор Дмитрий Азаров дал министерству образования региона.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об исполнении гимна и поднятии государственного флага в школах в начале учебной недели. "Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно", - отметил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
В школах Самарской области по инициативе губернатора решение начнет реализовываться уже с мая - в преддверии праздника Великой Победы - в тех образовательных учреждениях, где есть такая техническая возможность. Все школы региона будут готовы реализовать это решение к началу нового учебного года.
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.