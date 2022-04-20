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Губернатор Власть и политика

В самарских школах исполнять гимн и поднимать флаг России начнут уже в мае

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С мая в общеобразовательных учреждениях Самарской области каждая учебная неделя будет начинаться с церемонии исполнения гимна России, а также с поднятия государственного флага - там, где для этого созданы технические возможности. Такое поручение губернатор Дмитрий Азаров дал министерству образования региона.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин  поддержал инициативу об исполнении гимна и поднятии государственного флага в школах в начале учебной недели.  "Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно", - отметил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

В школах Самарской области по инициативе губернатора решение начнет реализовываться уже с мая - в преддверии праздника Великой Победы - в тех образовательных учреждениях, где есть такая техническая возможность. Все школы региона будут готовы реализовать это решение к началу нового учебного года.  

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