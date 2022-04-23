Появились подробности пожара в Ташкентском переулке в Самаре

В пятницу, 22 апреля, произошло два пожара повышенной сложности в Ташкентском переулке в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, в 15:34 к ним поступило сообщение о пожаре в Ташкентском переулке, 56. На месте происшествия горело двухэтажное неэксплуатируемое строение на площади 100 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС'. На борьбу с огнем были направлены 29 человек, в том числе шесть звеньев газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 16:46.

В 21:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в домах 56 "а' и 60 в Ташкентском переулке, где, как установили огнеборцы, горели два неэксплуатируемых двухэтажных строения на площади 200 кв. м.

Пожару также был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 30 человек, которые ликвидировали пожар в 23:12.

Данных о пострадавших нет. Причины возгораний устанавливаются.