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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил к 9 Мая привести в порядок военную технику в Парке Победы

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 23 апреля, в Самаре проходит общегородской субботник. Губернатор Самарской области принял участие в благоустройстве территории Парка Победы, а также дал поручения, связанные с предстоящим праздником 9 Мая.

Дмитрий Азаров рассказал на своей странице ВКонтакте, что городской субботник он провел в Парке Победы. Осмотрев место под будущий памятник Почетному гражданину Самарской области и Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину, губернатор дал поручение главе Самары Елене Лапушкиной.

"Осмотрел место под памятник нашему Герою Владимиру Ивановичу Чудайкину. Поручил главе города к 9 Мая привести в порядок военную технику, которая здесь установлена", — рассказал губернатор.

Также Дмитрий Азаров пообщался с детьми, гуляющими в парке, и рассказал им о военной технике времен ВОВ, установленной там.

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