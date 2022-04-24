Дмитрий Азаров встретил Пасху в Софийском соборе Самары

В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах Самарской области прошли торжественные богослужения в честь Пасхи Христовой.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил светлое Христово Воскресение вместе с земляками в Софийском соборе, где богослужение провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Глава региона в своем поздравлении отметил, что праздник наполняет каждого человека радостью, пробуждает самые добрые, возвышенные чувства, дает надежду, вселяет в души людей мир, покой и благоговение перед величием свершившегося почти 2 тыс. лет назад события.

"В прежние времена, когда решалась судьба отечества, наши предки всегда повторяли — "С нами Бог"! И это удесятеряло их силы, вдохновляло на героические поступки, укрепляло веру. И всякий раз победа оказывалась на нашей стороне, потому что победа там, где правда. И сегодня светлая пасхальная радость объединяет нас, помогая преодолеть выпавшие на нашу долю испытания, не утратить стойкости и мужества, решить те колоссальные по своему масштабу задачи, которые стоят перед нашим великим, устремленным в будущее народом, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Уверен, что развитие нашего государства невозможно без опоры на богатое историческое наследие, многовековые традиции России, духовный авторитет церкви, играющей важную роль в укреплении государственности, сплочении российского общества, сохранении мира и спокойствия на нашей земле".