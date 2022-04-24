Дмитрий Азаров встретил Пасху в Софийском соборе Самары

В ночь с субботы на воскресенье во всех храмах Самарской области прошли торжественные богослужения в честь Пасхи Христовой.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил светлое Христово Воскресение вместе с земляками в Софийском соборе, где богослужение провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
Глава региона в своем поздравлении отметил, что праздник наполняет каждого человека радостью, пробуждает самые добрые, возвышенные чувства, дает надежду, вселяет в души людей мир, покой и благоговение перед величием свершившегося почти 2 тыс. лет назад события.
"В прежние времена, когда решалась судьба отечества, наши предки всегда повторяли — "С нами Бог"! И это удесятеряло их силы, вдохновляло на героические поступки, укрепляло веру. И всякий раз победа оказывалась на нашей стороне, потому что победа там, где правда. И сегодня светлая пасхальная радость объединяет нас, помогая преодолеть выпавшие на нашу долю испытания, не утратить стойкости и мужества, решить те колоссальные по своему масштабу задачи, которые стоят перед нашим великим, устремленным в будущее народом, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Уверен, что развитие нашего государства невозможно без опоры на богатое историческое наследие, многовековые традиции России, духовный авторитет церкви, играющей важную роль в укреплении государственности, сплочении российского общества, сохранении мира и спокойствия на нашей земле".
Последние комментарии
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.