Самарский Ботанический сад открылся для посетителей

В понедельник, 25 апреля, Ботанический сад Самарского университета на постоянной основе открыл свои двери для посетителей, сообщает сайт Самарского университета. В апреле сотрудники сада провели работы по его подготовке к открытию, здесь проходили субботники по уборке территории. Кроме того, установлены новые скамейки, информационные таблички о различных видах растений, запланировано, что эта работа продолжится в течение года.
"Разработана концепция развития сада, которая предполагает ряд изменений: обустройство подходов к естественному роднику, организация рекреационной зоны для детей на территории ближе к микрорайону Ботанический, создание "сада камней", сирингария, установку скамеек и урн, информационных материалов, формирование современного сайта Ботанического сада. Для ускорения развития инфраструктуры сада прорабатывается вопрос введения входной платы, при этом для многочисленных категорий граждан предусматривается возможность льготного посещения", - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев.
Однако, по его словам, необходимо помнить, что Ботанический сад - особо охраняемая природная территория регионального значения, и в первую очередь это научная лаборатория биологического факультета университета под открытым небом. Здесь ведутся исследовательские работы по изучению биологического разнообразия, возвращению в дикую природу растений, находящихся на грани исчезновения, сохранению генофонда редких, краснокнижных и ценных видов растений. Поэтому посетителям необходимо бережно относиться к сохранности экосистемы этого уникального природно-антропогенного объекта, содержащего ценнейшие коллекционные фонды.
В будние дни Ботанический сад будет работать с 10:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00. Санитарный день - среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий.
Последние комментарии
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.