Самарский Ботанический сад открылся для посетителей

В понедельник, 25 апреля, Ботанический сад Самарского университета на постоянной основе открыл свои двери для посетителей, сообщает сайт Самарского университета. В апреле сотрудники сада провели работы по его подготовке к открытию, здесь проходили субботники по уборке территории. Кроме того, установлены новые скамейки, информационные таблички о различных видах растений, запланировано, что эта работа продолжится в течение года.

"Разработана концепция развития сада, которая предполагает ряд изменений: обустройство подходов к естественному роднику, организация рекреационной зоны для детей на территории ближе к микрорайону Ботанический, создание "сада камней", сирингария, установку скамеек и урн, информационных материалов, формирование современного сайта Ботанического сада. Для ускорения развития инфраструктуры сада прорабатывается вопрос введения входной платы, при этом для многочисленных категорий граждан предусматривается возможность льготного посещения", - отметил первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе Андрей Прокофьев.

Однако, по его словам, необходимо помнить, что Ботанический сад - особо охраняемая природная территория регионального значения, и в первую очередь это научная лаборатория биологического факультета университета под открытым небом. Здесь ведутся исследовательские работы по изучению биологического разнообразия, возвращению в дикую природу растений, находящихся на грани исчезновения, сохранению генофонда редких, краснокнижных и ценных видов растений. Поэтому посетителям необходимо бережно относиться к сохранности экосистемы этого уникального природно-антропогенного объекта, содержащего ценнейшие коллекционные фонды.

В будние дни Ботанический сад будет работать с 10:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни с 10:00 до 17:00. Санитарный день - среда. Для организованных групп от 10 человек возможно проведение экскурсий.