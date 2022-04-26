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Самарской области выделили дополнительно более 2 млрд рублей на ремонт дорог

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дополнительно 2,25 млрд руб. получит Самарская область из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети в текущем году. Распоряжение о выделении средств на ремонт и строительство федеральных, региональных и местных дорог подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, между регионами будет распределено 120 млрд рублей. Дополнительную финансовую поддержку получат почти 70 субъектов РФ.

"Чтобы мы быстрее могли достичь заявленных показателей по модернизации дорожной сети, Президент месяц назад поручил выделить дополнительные 120 млрд руб. Мы с регионами оперативную работу провели, определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства, чтобы деньги сразу начали работать, а не лежали долго на счетах", - сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, во время недавней рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с Маратом Хуснуллиным обсуждал реализацию инфраструктурных проектов на территории региона. Благодаря защите интересов региона губернатором на федеральном уровне, исполнению ранее взятых обязательств, реализации стратегических инфраструктурных проектов Самарская область находится в лидерах по количеству дополнительно выделенных средств на ремонт дорог.

Опережающее финансирование работ в Самарской области позволит до конца текущего года привести к нормативным требованиям 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтировать дополнительно 113 км дорог. Так, продолжится приведение в нормативное состояние дороги Кинель - Богатое - Борское в сторону села Богатого, будут отремонтированы участки автодорог Самара - Бугуруслан, Урал - Солнечная Поляна - Ширяево, Пестравка - Майский - Крюково, приведут в порядок дороги в Кинельском, Красноярском, Ставропольском районах.

"Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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