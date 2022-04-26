Дмитрий Азаров поручил проверить систему безопасности социальных и образовательных учреждений региона

Губернатор Дмитрий Азаров поручил проверить действующую систему безопасности социальных и образовательных учреждений региона и уровень взаимодействия ответственных структур.

Напомним, сегодня в Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду: погибли двое детей и двое сотрудников.

В связи с этой трагедией Дмитрий Азаров поручил министрам, главам муниципалитетов, руководителям социальных, детских и образовательных учреждений, объектов спорта и культуры совместно с правоохранительными органами еще раз проверить уровень взаимодействия всех служб в чрезвычайных ситуациях.

Проверки защищенности учреждений и территорий, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и контроля потоков, наличие ответственного подготовленного персонала на объектах повышенного внимания проводятся регулярно.