Руководителю самарского офиса "Росгосстраха" объявлена Благодарность Президента РФ

Руководителю универсального офиса "Клявлинский" филиала компании "Росгосстрах" в Самарской области Владимиру Васильеву объявлена Благодарность Президента России Владимира Путина. Сотрудник старейшей страховой компании страны отмечен высокой наградой за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее Распоряжение № 114-рп Владимир Путин подписал 21 апреля 2022 года.

Владимир Николаевич Васильев работает в компании "Росгосстрах" 47 лет. За это время он прошёл путь от инспектора инспекции Госстраха до руководителя универсального офиса "Клявлинский". Под его руководством одно из лучших подразделений филиала стабильно обеспечивает выполнение плановых показателей по сборам.

Владимир Николаевич уделяет особое внимание страхованию имущества физических лиц, занимающему более 50% в объеме сборов подразделения. Благодаря системной работе с населением и районными организациями универсальный офис ежегодно увеличивает свой клиентский портфель. Под защитой "Росгосстраха" в Клявлинском районе находится около 2 тыс. объектов недвижимости.

Генеральный директор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин направил поздравление Владимиру Васильеву с заслуженной наградой и пожелал благополучия, удачи во всех начинаниях и дальнейших трудовых успехов на благо компании и клиентов.

"Во многом благодаря таким опытным, мудрым и чутким руководителям как Владимир Васильев наш филиал занимает лидирующие позиции в страховании жилья и домашнего имущества в Самарской области. Он и его сотрудники — родные люди для жителей Клявлинского района, всегда успокоят, поддержат, помогут во всем, от выбора нужной программы до быстрого получения выплаты при страховом случае. Владимир Николаевич для многих коллег наставник и проводник в профессии — его ученики успешно работают в финансовой сфере. Весь коллектив нашего филиала поздравляет Владимира Николаевича с наивысшей оценкой его профессиональных заслуг и желает успехов, крепкого здоровья и благополучия во всем", — говорит директор филиала "Росгосстраха" в Самарской области Александр Фролов.