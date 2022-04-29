Трое юных артистов из Самарской области стали финалистами онлайн-прослушиваний в ГИТИС

Компания МТС подвела итоги работы онлайн-приемной ГИТИС в Поволжье. В течение двух дней ведущий театральный вуз страны проводил предварительные прослушивания абитуриентов в онлайн-формате. По итогам творческих испытаний из десяти участников из Самарской области трое ребят рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа и приглашены во второй тур отборов в Москве.

Онлайн-прослушивания в ГИТИС в рамках благотворительного проекта МТС "Поколение М" ежегодно проходят по всей России. Цель проекта — создать равные условия для всех абитуриентов, поддержать талантливых ребят в регионах и сократить траты семей на поездку подростков на первый тур прослушиваний в Москву. В этом году участниками онлайн-отборов на актерский факультет стали около 200 талантливых молодых людей из разных республик и регионов Поволжья.

На выступление отводилось порядка 10 минут. Участники читали стихи, басни и отрывки из прозы, исполняли вокальные номера и играли на музыкальных инструментах. Чаще всего выбирали отрывки из классической литературы, но прозвучало и много произведений современных авторов. Самое важное, начинающие артисты получили обратную связь от педагога — рекомендации по выбору репертуара и советы по подготовке к будущим творческим испытаниям.

"Основная цель прослушивания — знакомство с абитуриентами, и даже выбор произведений для выступления много говорит об участниках. В этом году приятно порадовал высокий культурный уровень ребят из Поволжья. Это были два очень насыщенных и непростых дня, и я рада, что современные технологии помогают ребятам добиваться своих целей, и рада за искусство, поскольку подобные проекты дают возможность отыскать таланты даже в самых удаленных регионах страны", — рассказала Екатерина Николаева, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа, проводившая прослушивания в онлайн-приемной театрального вуза.

По итогам работы онлайн-приемной ГИТИС из 16 финалистов Поволжья к участию во втором туре прослушиваний в Москве были рекомендованы трое участников из Самарской области. Это Егор Вязьмин и Никита Мухин из Самары, Тимофей Мельников из Тольятти.

"В регионе много молодых талантливых ребят, которые достойны учиться в крупнейшем театральном вузе страны. И мы рады, что благодаря цифровым технологиям МТС они получили реальный шанс воплотить свою мечту в жизнь. Те, кому не удалось попасть на онлайн-прослушивания, могут попробовать свои силы в онлайн-конкурсе "Мастерская ГИТИС" на сайте "Поколение М", который проходит до 31 мая", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Участие в конкурсе могут принять подростки от 15 до 18 лет. Они должны снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Самому артистичному будет зачтено прохождение первого этапа творческого практического испытания, обязательного при приёме в ГИТИС. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву на экскурсию по крупнейшему театральному вузу страны.