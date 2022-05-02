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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с наступлением Ураза-байрама

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с наступлением праздника Ураза-байрам.

"Уважаемые друзья! Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и началом праздника Ураза-байрам! В эти дни принято подводить итоги духовных обретений во время поста, проявлять заботу друг о друге, внимание к тем, кто нуждается в помощи. Ураза-байрам утверждает высокие идеалы добра, милосердия и согласия, присущие традиционному исламу. Во все времена сохранение этих ценностей помогало нам вместе противостоять угрозам и вызовам, сообща решать самые сложные государственные и общественные проблемы, строить межконфессиональный и межнациональный диалог в нашем общем доме - России.

Особенно это важно для нашего региона, где веками в мире и дружбе проживают представители разных национальностей и религиозных конфессий. В этой общности - неиссякаемый источник нашей силы, духовного богатства, культурного многообразия.

Важно, что мусульманская община открыта для взаимодействия с органами власти всех уровней, общественными организациями. Наша совместная работа по восстановлению памятников истории и культуры, реализация образовательных, научных, медиа-проектов служит на благо всех жителей Самарской области.

Региональное правительство и в дальнейшем будет поддерживать мусульманские религиозные организации и национальные общественные объединения в их социально значимой деятельности.
В этот праздничный день искренне желаю всем нашим землякам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть Ураза-байрам принесет вам, дорогие друзья, душевное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, придаст энергии и вдохновения для созидательного труда на благо родной губернии и нашей великой родины - России!"

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