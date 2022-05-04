16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АСАДО" готовят к приватизации Марат Хуснуллин: Решение по достройке подорожавшего обхода Тольятти найдено Региональный минтранс устранил претензии ФАС к лоту по разметке В Самарской области на 960 км М-5 затруднено движение транспорта Директор "Никор-Транса": "Отключите "Платон" - он уже всех достал"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"АСАДО" готовят к приватизации

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Агентство по содержанию дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО") готовят к приватизации. Об этом стало известно из текста законопроекта, размещенного на сайте Самарской губернской думы.

Фото: gkp-asado.ru

Законодательная инициатива поступила в парламент от имени правительства региона. В пояснительной записке к документу упоминается, что в настоящее время органы исполнительной власти проводят работу по подготовке приватизации ГКП "АСАДО".

Авторы законопроекта ссылаются на изменения федерального законодательства от 2019 года, согласно которым государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, к которым относится и содержание дорог, подлежат ликвидации или реорганизации.

Сам законопроект предлагает отменить налоговую льготу для дорожников - в настоящее время закон освобождает от налога на имущество казенные предприятия, обслуживающие дороги общего пользования. Фактически в Самарской области только одно предприятие могло пользоваться этой льготой - ГКП "АСАДО".

ГКП Самарской области "АСАДО" было создано в 2003 г. для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования, строительству на них сооружений в рамках государственного заказа. По даннымм сайта организации, сейчас она обслуживает более 7 тыс. км автодорог.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Валерий Мартынов 02 октября 2021 10:58 Ремонт Заводского шоссе планируется закончить до конца ноября

Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5