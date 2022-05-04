"Агентство по содержанию дорог общего пользования Самарской области" ("АСАДО") готовят к приватизации. Об этом стало известно из текста законопроекта, размещенного на сайте Самарской губернской думы.

Законодательная инициатива поступила в парламент от имени правительства региона. В пояснительной записке к документу упоминается, что в настоящее время органы исполнительной власти проводят работу по подготовке приватизации ГКП "АСАДО".

Авторы законопроекта ссылаются на изменения федерального законодательства от 2019 года, согласно которым государственные унитарные предприятия, работающие на конкурентных рынках, к которым относится и содержание дорог, подлежат ликвидации или реорганизации.

Сам законопроект предлагает отменить налоговую льготу для дорожников - в настоящее время закон освобождает от налога на имущество казенные предприятия, обслуживающие дороги общего пользования. Фактически в Самарской области только одно предприятие могло пользоваться этой льготой - ГКП "АСАДО".