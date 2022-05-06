Самарским заведениям общепита вновь разрешили работать по ночам

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С четверга, 5 мая, в Самарской области разрешена работа заведений общепита (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания) с 01:00 до 06:00. Ранее на работу таких организаций по ночам действовал запрет из-за коронавируса, за исключением работы в режиме доставки и навынос.