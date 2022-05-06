Самарским заведениям общепита вновь разрешили работать по ночам

С четверга, 5 мая, в Самарской области разрешена работа заведений общепита (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов и иных предприятий общественного питания) с 01:00 до 06:00. Ранее на работу таких организаций по ночам действовал запрет из-за коронавируса, за исключением работы в режиме доставки и навынос.
"Решение принято в связи со снижением уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской области", - прокомментировал постановление регионального кабинета министров председатель облправительства Виктор Кудряшов.
При этом соблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима остается обязательным: ношение масок, дезинфекция помещений, гигиеническая обработка рук по-прежнему актуальны.
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А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !