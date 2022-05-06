Самара готовится к церемонии открытия Российской студенческой весны

Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет на своей исторической родине - в Самаре. Самое яркое событие этой весны состоится в городе, в котором зародилось студенческое движение.

В 2022 г. грандиозное шоу - Церемония открытия Всероссийского фестиваля - состоится 18 мая на стадионе "Солидарность Самара Арена", который вмещает 44 тыс. зрителей. Прямая трансляция Церемонии пройдет на одном из ведущих телеканалов, в социальных сетях и под открытым небом на Фестивальном городке, расположенном на площади имени Куйбышева и второй очереди набережной Самары.

"До старта всероссийского фестиваля осталось несколько недель, и мы уже готовы к приему гостей. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы провести Студвесну на самом высоком уровне и оправдать оказанное нам доверие, чтобы в соответствии с девизом фестиваля - "Студвесна - в самое сердце" это событие на многие-многие годы осталось в памяти каждого участника фестиваля. А в том, что тепла, гостеприимства и доброты самарского сердца хватит на всех, мы не сомневаемся", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В Самаре зрителей и участников фестиваля ждет совершенно особенная творческая программа. Они станут не просто наблюдателями, а полноправными участниками шоу.

"Мы хотим, чтобы фестиваль вышел на улицы города, чтобы люди могли увидеть замечательный, искрометный талант наших студентов. Это самые креативные ребята. За ними - будущее страны", - акцентировал губернатор.

Студенческая весна объединит гостей мероприятия и участников в единое целое, разделяя одно на всех сердце и дыхание весны. Основная мысль шоу - творчество в современном мире, которое служит фундаментом для будущих достижений молодежи. Церемония открытия наглядно покажет, что творческие студенты самым активным образом включены в жизнь общества. Над красочным масштабным шоу под названием "Восход" работает большая режиссерско-постановочная группа.

Грандиозное шоу открытия Российской студенческой весны будет создано под руководством известной российской компании "Sechenov.com", которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней. Церемония открытия Российской студенческой весны в Самаре будет поистине незабываемой - уникальные декорации для шоу были созданы специально для мероприятия, их функционал рассчитан на 360 градусов, а значит, действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе. Музыкальным сопровождением театрализованных эпизодов церемонии станут известные современные композиции, каждая из которых раскроет и подчеркнет величественность и масштабность шоу.

Режиссер-постановщик церемонии открытия - Алексей Сеченов, двукратный лауреат премии ТЭФИ, почетный член Российской академии художеств, удостоенный медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Я надеюсь, что Церемония открытия станет своего рода мотиватором для студентов - в будущем, в их текущей профессии, в науке, которой они служат. Сценарий писался таким образом, чтобы Церемония открытия была вдохновителем жизненной энергии, верности выбора, духовного подъема", - поделился секретами предстоящего представления Алексей.

Программа грандиозного шоу "Восход" Церемонии открытия XXX Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" на стадионе "Солидарность Самара Арена":

С 17:00 - пропуск зрителей;

17:00-20:00 - развлекательная программа;

20:00-23:00 - Церемония открытия Российской студенческой весны.