В Самаре открыли памятник Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину

Накануне Дня Победы, 8 мая, Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками, ветеранами, Почетными гражданами региона и города Самары, представителями общественных объединений, волонтерами и школьниками в торжественной обстановке открыли памятник Владимиру Ивановичу Чудайкину, участнику Великой Отечественной войны, который штурмовал Рейхстаг, Герою Советского Союза. С инициативой об установке памятника на заседании областного организационного комитета "Победа" вышли активисты Самарского союза молодежи, волонтеры Победы. Эту идею поддержал Дмитрий Азаров.

"Сегодня очень важный день для Самарской области. Здесь, в Парке Победы, на святой земле для нашего региона, мы открываем бюст великому человеку. Вся жизнь Владимира Ивановича — это пример служения своему Отечеству", — подчеркнул глава региона.

"Более важного события сегодня, накануне 9 мая, нет. В нашей стране таких людей остались единицы. В Самарской области он был единственным человеком, который на танке штурмовал Рейхстаг. Благодаря таким людям, как Владимир Иванович Чудайкин, свершилась Великая Победа над фашизмом", — добавил Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко.

"Владимир Иванович — это замечательный человек, который заслужил звание Героя Советского Союза своим подвигом и дал возможность нашим войскам продолжить путь для Победы над врагом, — отметил участник Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Сергей Алехин. — Он часто занимался с молодежью, воспитывал в ребятах дух патриотизма и преданности. Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич, за то, что не забываете нас — боевых людей, которые добивались Победы над врагом".

Напомним, Владимир Иванович переехал в Куйбышев в 1941 году. Здесь до 1944 работал слесарем-сборщиком самолетов на авиационном заводе № 18. Владимир Иванович очень хотел попасть на фронт, но в то время заводчан не брали в армию, потому что их рабочие руки нужны были в тылу. Но ему все же удалось. Он окончил танковую школу и был направлен на Первый Белорусский фронт.

В одном из первых же боев под Варшавой, 19-летний Владимир Чудайкин чудом остался жив: батальон, где он служил заряжающим орудие, направили в тыл противника. Три боевые машины, вырвавшиеся вперед, быстро подбили. Наш земляк единственный выбрался из своего танка, остальной экипаж сгорел заживо.

1 мая 1945 г. в Берлине танк сержанта Чудайкина в составе штурмовой группы двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании Рейхстага. Во время сражения прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, перегородив дорогу. Владимир Чудайкин помог экипажу сбить пламя и отбуксировал поврежденную машину в укрытие, после чего вернулся в бой. В тот день Владимир Иванович был ранен и контужен, но остался в строю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. Чудайкину было присвоено звание Героя Советского Союза.

"Счастливая у меня судьба. Главное — остался жив! В моем первом танке из пяти человек выжил я один. Второй — подбили, меня ранили. 1 мая 1945 г. меня вновь ранили. День Победы я встретил в госпитале. Но этот день — самый счастливый", — вспоминал всегда ветеран.

После окончания войны, до 1950 г., Владимир Иванович продолжил службу в Вооруженных силах СССР. После демобилизации в звании старшины через некоторое время пришел трудиться на Куйбышевский металлургический завод им. В. И. Ленина, где проработал около 40 лет. А общий трудовой стаж Владимира Ивановича составил 56 лет.

Владимир Чудайкин — кавалер орденов Ленина и Отечественной войны, обладатель медалей за взятие Варшавы и за победу над Германией. Сегодня имя Владимира Ивановича носит средняя школа № 150 Кировского района Самары.

Герой Советского Союза активно занимался делами ветеранской организации Кировского района, участвовал в общественной работе, проводил открытые уроки в школах. Именно Владимир Чудайкин первым поставил свою подпись за присвоение Самаре звания "Город трудовой доблести".

"Защищая свою Родину, освобождая мир от нацизма, работая по восстановлению промышленности, экономики нашей страны, занимаясь огромной общественной, патриотической работой, Владимир Иванович всегда был не только трудолюбивым человеком, самоотверженным, но и очень скромным. Он умел взять на себя ответственность в любой ситуации, как тогда под Рейхстагом, сказать слово: и доброе, и мудрое, и жесткое, если ситуация того требовала. Но всегда, когда дело сделано, Владимир Иванович спокойно отходил в тень, обеспечивал результат, никогда не выпячивая свое участие в том или ином деле, сражении, работе", — рассказал губернатор о самых ярких чертах характера Владимира Ивановича.

"Я очень рад и горд тем, что жизнь свела меня с этим человеком, что имел возможность черпать его мудрость, стойкость, учиться у него, с удовольствием слушать его воспоминания о его героическом труде еще до того, как он был призван в Вооруженные силы, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам торжественной церемонии. — И вы знаете, что Владимир Иванович в подростковом возрасте фактически уже трудился на легендарном предприятии тогда Куйбышевской, а теперь Самарской области, несмотря на наличие брони. Он мог остаться здесь, в тылу, но пошел на фронт. И участвовал в ожесточенных боях по освобождению Польши, форсированию Одера, прославил свое имя в ходе заключительной Берлинской операции. И потом, вернувшись, Владимир Иванович также честно, самоотверженно и ответственно трудился до последнего дня. А как он ждал юбилейного Парада Победы! Вы помните, что это был очень непростой год, когда мы столкнулись с ковидом, когда Парад был перенесен. Владимир Иванович очень сильно переживал по этому поводу. Но именно ему Парад отдавал честь, именно его Парад приветствовал первым. Я думаю, что эти воспоминания, эти кадры, а теперь уже хроники, у нас у каждого перед глазами. И с комом в горле мы вспоминаем с благодарностью этого замечательного человека. Он — истинный патриот, Герой. Я очень горд тем, что сегодня здесь очень много людей. Еще больше людей сюда придет завтра, в день великий и святой для каждого россиянина, чтобы поклониться вечному огню и Владимиру Ивановичу Чудайкину".

Губернатор выразил уверенность в том, что еще не одно поколение вырастет на примере его жизненного пути, ратного и трудового подвига.

"И сегодня, как 80 лет назад, наши воины освобождают мир от нацизма, который, к сожалению, пророс у самых границ нашей страны. И сегодня они, следуя заветам дедов и прадедов, непримиримы к этому злу, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я от всей души поздравляю всех собравшихся с наступающим праздником. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой. С Днем Победы!"

"Все, кто его знал лично, наверняка скажут о его жизнелюбии, о его стремлении к справедливости, его мудрости. Мне тоже посчастливилось быть знакомой с ним. И когда я разговаривала с ним, я смотрела на его мужественные морщины, седину и думала, что он мальчишкой участвовал в штурме Рейхстага. И в тот момент он воевал не за медаль, не за звезду, не за орден, а за свою жену Лидию Дмитриевну, которую он встретит после Победы, за свою дочь, чтобы она могла родиться и подарить замечательных внуков и правнуков, он воевал за всех нас, чтобы мы могли собраться под мирным небом и сказать ему огромное спасибо", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

"Мы открываем памятник великому человеку, Герою, который сражался за мирное небо, за наше будущее. Таких людей с каждым годом все меньше. Но я рад, что принято мудрое решение об установке памятника Владимиру Ивановичу в Парке Победы", — добавил председатель Самарской губернской думы, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников.

Председатель Самарской городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин отметил, что для него Владимир Иванович Чудайкин был как отец. "Когда мы с ним встречались, я задавал ему — справедливому, честному, храброму человеку — очень много вопросов и получал интересные, мудрые ответы, — рассказал он. — Владимир Иванович — истинный патриот, который любил свою страну и Самару. Он всегда говорил, что Россия — непобедима благодаря нашему единству".

"Завтра праздник, 9 мая. Мы всегда всей семьей готовились принять гостей. А сегодня он принимает нас благодаря Дмитрию Игоревичу, городским властям. Здесь многое сказали о его подвиге. Но на вопрос к нему, страшно ли было на войне, он один единственный раз на встрече с молодежью ответил, что ему было страшно во время штурма Рейхстага, когда он, сидя в танке, ждал сигнала вступить в бой, а в этот момент вокруг свистели снаряды и взрывались бомбы. А когда бой начался, страха уже не было, — вспомнила супруга Лидия Чудайкина. — Спустя пять десятков лет после окончания войны ему задавали вопрос "Зачем нужна армия?", он сурово отвечал, что без армии не существует государства. А на вопрос, каким должен быть солдат, Владимир Иванович сразу отвечал: солдат должен быть здоровым, поэтому с детства нужно готовиться к службе в армии, а также — грамотным, потому что вооружение постоянно меняется. Но главное у солдата должна быть любовь к Родине, он должен с гордостью говорить, что я сын непобедимой России. Вот каким должен быть солдат!"