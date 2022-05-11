В Самарской области неделя будет дождливой

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В Самарской области в ближайшие дни ожидаются дожди различной интенсивности, порывистый ветер, понижение дневной температуры воздуха. В дальнейшем, при смещении циклона на северо-запад, осадки ослабеют. Но уже к концу недели к границам территории подойдут фронтальные разделы, связанные с атлантическим циклоном. Снова ожидаются дожди различной интенсивности, сообщает Приволжское УГМС.