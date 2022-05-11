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Общество

В Самарской области задержан 141 нетрезвый водитель

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе рейдовых мероприятий за минувшие пять дней, с 6 по 10 мая, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 3500 различных правонарушений в области дорожного движения в Самарской области.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 141 водитель.

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) допустили 47 водителей.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 584 автомобилиста.

Во время рейдовых мероприятий выявлено 117 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Проигнорировали использование ремней безопасности 444 водителя.

В результате мероприятий выявлено 225 правонарушений со стороны пешеходов и 190 — со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

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