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Молодежная политика Общество

Открыта аккредитация СМИ на фестиваль "Российская студвесна"

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оргкомитет XXX Юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 18 по 24 мая в Самаре, объявляет о начале аккредитации для СМИ.

Напомним, на весь период фестиваля Самара станет главной  конкурсной площадкой для тысяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. Им предстоит помериться творческими силами по основным направлениям программы фестиваля, в этом году их 10: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт-направление. Программа юбилейной "Российской студенческой весны" также включает фестивальный городок, репетиционные и конкурсные  площадки, мастер-классы российских актеров театра и кино, хореографов, певцов и т. д., деловую программу, брифинги, церемонии открытия и закрытия.

До 17 мая 2022 года открыта аккредитация журналистов по ссылке.

Вход на фестиваль для представителей СМИ будет осуществляться при наличии бейджа, который выдадут после подтверждения аккредитации. Дирекция Фестиваля "Российская студенческая весна" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

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