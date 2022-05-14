Открыта аккредитация СМИ на фестиваль "Российская студвесна"

Оргкомитет XXX Юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна", который пройдет с 18 по 24 мая в Самаре, объявляет о начале аккредитации для СМИ.
Напомним, на весь период фестиваля Самара станет главной конкурсной площадкой для тысяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. Им предстоит помериться творческими силами по основным направлениям программы фестиваля, в этом году их 10: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт-направление. Программа юбилейной "Российской студенческой весны" также включает фестивальный городок, репетиционные и конкурсные площадки, мастер-классы российских актеров театра и кино, хореографов, певцов и т. д., деловую программу, брифинги, церемонии открытия и закрытия.
До 17 мая 2022 года открыта аккредитация журналистов по ссылке.
Вход на фестиваль для представителей СМИ будет осуществляться при наличии бейджа, который выдадут после подтверждения аккредитации. Дирекция Фестиваля "Российская студенческая весна" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.