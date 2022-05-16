Дмитрий Азаров: Самарская область будет сотрудничать с городом Снежное в ДНР

Самарская область в ближайшее время заключит соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой народной республики. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания штаба по повышению устойчивости экономики региона в понедельник, 16 мая.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, которые откликнулись на чужую беду и помогли жителям Донбасса. Губернатор отметил, что на территорию ДНР и ЛНР из Самарской области уже отправлены сотни тонн гуманитарной помощи. Кроме того, жители региона помогают прибывшим вынужденным переселенцам.

"Хочу еще раз поблагодарить трудовые коллективы, предприятия, жителей Самарской области, которые откликнулись на чужую беду, всемерно помогают вынужденным переселенцам с Донбасса, формируют гуманитарную помощь. Мы отправили уже сотни тонн гуманитарной помощи. Спасибо нашим землякам! Мы даже не обо всей помощи, которая отправляется, знаем, потому что помощь оказывают отдельные предприниматели, трудовые коллективы и делают это искренне, на постоянной основе. Спасибо за такое братское отношение к братскому народу", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что отношения между Самарской областью и Донбассом укрепляются каждый день. Регион выходит на новый этап - в ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с территорией ДНР. Чтобы помощь была более точной и эффективной, регион выбрал для оказания поддержки конкретный населенный пункт.

"Предварительно мы совместно с нашими товарищами определили город Снежное Донецкой народной республики, который находится на востоке ДНР. Туда уже выехала наша группа - представители региональной и муниципальной власти", - рассказал глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас представители Самарской области вместе с властями города Снежное определяют, какая конкретная помощь необходима жителям населенного пункта.

Глава региона акцентировал внимание на том, что впереди много работы: восстановление экономики и систем жизнеобеспечения, подготовка к учебному году, медицинская поддержка.

Представители Самарской области также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в частности, 9 мая поздравили от Самарской области ветеранов Великой Отечественной войны.