Дмитрий Азаров: Самарская область будет сотрудничать с городом Снежное в ДНР

Самарская область в ближайшее время заключит соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой народной республики. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания штаба по повышению устойчивости экономики региона в понедельник, 16 мая.
Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, которые откликнулись на чужую беду и помогли жителям Донбасса. Губернатор отметил, что на территорию ДНР и ЛНР из Самарской области уже отправлены сотни тонн гуманитарной помощи. Кроме того, жители региона помогают прибывшим вынужденным переселенцам.
"Хочу еще раз поблагодарить трудовые коллективы, предприятия, жителей Самарской области, которые откликнулись на чужую беду, всемерно помогают вынужденным переселенцам с Донбасса, формируют гуманитарную помощь. Мы отправили уже сотни тонн гуманитарной помощи. Спасибо нашим землякам! Мы даже не обо всей помощи, которая отправляется, знаем, потому что помощь оказывают отдельные предприниматели, трудовые коллективы и делают это искренне, на постоянной основе. Спасибо за такое братское отношение к братскому народу", - отметил губернатор.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что отношения между Самарской областью и Донбассом укрепляются каждый день. Регион выходит на новый этап - в ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с территорией ДНР. Чтобы помощь была более точной и эффективной, регион выбрал для оказания поддержки конкретный населенный пункт.
"Предварительно мы совместно с нашими товарищами определили город Снежное Донецкой народной республики, который находится на востоке ДНР. Туда уже выехала наша группа - представители региональной и муниципальной власти", - рассказал глава региона.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас представители Самарской области вместе с властями города Снежное определяют, какая конкретная помощь необходима жителям населенного пункта.
Глава региона акцентировал внимание на том, что впереди много работы: восстановление экономики и систем жизнеобеспечения, подготовка к учебному году, медицинская поддержка.
Представители Самарской области также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в частности, 9 мая поздравили от Самарской области ветеранов Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость