В Самаре покажут прямую трансляцию открытия XXX юбилейного фестиваля "Российская студвесна"

В среду, 18 мая, в Самарской области стартует ХХХ Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Сегодня губернатор Дмитрий Азаров вместе с главой города Еленой Лапушкиной, представителями оргкомитета и ответственными службами фестиваля оценил готовность ключевых площадок.

Масштабное мероприятие национального уровня объединит творческую молодежь из 85 регионов страны и 9 зарубежных делегаций, всего регион примет около 5 тыс. человек, что станет рекордом за всю историю фестиваля.

В рамках XXX фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре будет организовано 10 конкурсных площадок с современным световым и звуковым оформлением. Одним из центров жизни "Студвесны" станет площадь Куйбышева, где развернется один из двух фестивальных городков. Сейчас здесь завершается монтаж необходимой инфраструктуры.

Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход заключительного этапа подготовки фестивального городка, в том числе, ознакомившись со схемой доступа и логистики участников фестиваля, форматом работы площадки.

"Здесь будет идти культурно-досуговая жизнь участников фестиваля, спортивные активности. На большой сцене каждый день "Студвесны" с 10:00 до 22:30 будет развлекательная программа. По вечерам — концерты с участием известных российских и самарских исполнителей. Мы приглашаем жителей и гостей города на площадь Куйбышева, чтобы они смогли почувствовать и окунуться в атмосферу фестиваля. Предстоящая "Студвесна" — это самое грандиозное событие, которое встречала Самарская область после Чемпионата мира по футболу 2018 года", — рассказал заместитель директора XXX фестиваля "Российская студенческая весна" по культурно-досуговому направлению Сергей Кривчиков.

Уже 18 мая на огромном экране, установленном на площади Куйбышева, будет показана трансляция церемонии открытия Всероссийской студвесны. Грандиозное шоу, по мнению организаторов, будет сопоставимо с открытием Олимпийских игр. Над красочным масштабным представлением работает большая режиссерско-постановочная группа, которая за 14 лет организовала более 76 шоу международного и федерального уровней. Увидеть трансляцию открытия "Студвесны" смогут все желающие — вход на площадь Куйбышева будет свободным.

Еще один фестивальный городок организуют на второй очереди набережной Волги. Тут в период проведения "Студвесны" с 10:00 до 22:30 будет работать музыкальная и хореографическая сцены, лектории, инклюзивная площадка, спортивные зоны, маркеты еды и сувениров, развлекательные и выставочные павильоны. Программа фестивального городка включает ежедневные концерты, спектакли, мастер-классы и лекции.

Осмотрев фестивальный городок на набережной Волги, Дмитрий Азаров также оценил реконструированный Яблоневый сквер (спуск по улице Полевой от Дворца бракосочетания). Здесь полностью обновлена плитка, появилась детская батутная зона и сцена, подвесные качели и шезлонги. Преобразилась и прилегающая территория — установлены фонари, посажен газон, цветы и кустарники. Обновленное пространство оценил не только глава региона, но и жители, которые поблагодарили губернатора за кардинальное преображение сквера.

Для приема участников "Студвесны" в Самаре подготовлены 40 объектов размещения. Глава региона ознакомился с условиями проживания в одной из гостиниц, располагающихся в непосредственной близости к площади Куйбышева. Дмитрий Азаров подчеркнул, что процедура заселения и аккредитации должна проходить максимально быстро и комфортно для гостей. Заместитель министра образования — руководитель департамента по делам молодежи региона Сергей Бурцев сообщил, что все графики заездов в гостиницы и необходимая информация по участникам уже сформированы.

Дмитрий Азаров еще раз подчеркнул, что XXX Юбилейный фестиваль "Российская студенческая весна" — масштабное и значимое событие, которое должно быть проведено на самом высоком уровне. Для этого необходимо учесть все малейшие детали, чтобы все участники и гости фестиваля смогли окунуться в неповторимую атмосферу и почувствовали традиционное самарское гостеприимство.

Напомним, что стать зрителем конкурсных программ "Студвесны" может стать любой желающий. Для этого необходимо получить бесплатный электронный билет на сайте фестиваля studvesna63.ru. Бронирование билетов на первые конкурсные дни уже началось. Там же будет размещена подробная программа.