В Самарской области прогнозируются заморозки до -4°C

В ближайшие дни в Самарской области температурный режим по-прежнему отстает от климатических значений на 4-7 градусов, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 19 мая, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.
В пятницу, 20 мая, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 4...9 м/с. Температура воздуха 1...6°C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0...-4°. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха 9...14°C.
В субботу, 21 мая, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 4...9 м/с.
Температура воздуха 1...6°C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0...-4°. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха 9...14°C.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !