В Самарской области прогнозируются заморозки до -4°C

В ближайшие дни в Самарской области температурный режим по-прежнему отстает от климатических значений на 4-7 градусов, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 19 мая, облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.

В пятницу, 20 мая, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 4...9 м/с. Температура воздуха 1...6°C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0...-4°. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха 9...14°C.

В субботу, 21 мая, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 4...9 м/с.

Температура воздуха 1...6°C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0...-4°. Днем облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха 9...14°C.