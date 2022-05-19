Женщина пострадала под колесами легковушки на ул. Льва Толстого в Самаре

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В среду, 18 мая, в центре Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.