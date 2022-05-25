В регионе отменили режим повышенной готовности из-за угрозы распространения ящура

В Самарской области отменяется режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения ящура. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Напомним, 4 января текущего года в регионе был установлен запрет на ввоз восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Оренбургской области и Казахстана.

Теперь, согласно документу, ограничения можно снять "в связи со стабильной ветеринарной обстановкой выполнением мероприятий по иммунизации крупного и мелкого рогатого скота против ящура на территории Самарской области".