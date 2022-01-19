Из-за угрозы распространения ящура в Самарской области введен режим повышенной готовности

В среду, 19 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения ящура.
Режим распространяется на деятельность органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, 4 января в регионе был установлен запрет на ввоз восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Оренбургской области и Казахстана.
Такая мера была принята в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Оренбургской области, а также с информацией о массовом падеже крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками в Казахстане.
По сообщению департамента ветеринарии, по данным на 15 января на территории Самарской области случаев ящура не зарегистрировано.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.