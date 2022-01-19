Из-за угрозы распространения ящура в Самарской области введен режим повышенной готовности

В среду, 19 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения ящура.

Режим распространяется на деятельность органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, 4 января в регионе был установлен запрет на ввоз восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства из Оренбургской области и Казахстана.

Такая мера была принята в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Оренбургской области, а также с информацией о массовом падеже крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками в Казахстане.

По сообщению департамента ветеринарии, по данным на 15 января на территории Самарской области случаев ящура не зарегистрировано.