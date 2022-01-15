В департаменте ветеринарии прокомментировали ограничения из-за ящура в Казахстане

На площадке Евразийской экономической комиссии прошли заседания стран ЕАЭС, на которых были озвучены пожелания о проведении на территории Казахстана эпизоотического расследования силами ветслужб и профильных научных институтов России, Белоруссии, Армении и Киргизии, включающее отбор проб и биоматериала от животных. Об этом сообщил департамент ветеринарии Самарской области в ответе на запрос Волга Ньюс.

По сообщению ведомства, по состоянию на 14 января 2022 года в режиме карантина по ящуру крупного рогатого скота на территории России находится один очаг — в Оренбургской области. На территории Самарской области случаев ящура не зарегистрировано.

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в Оренбургской области, а также с информацией о массовом падеже крупного рогатого скота с характерными клиническими признаками в республике Казахстан, постановлением правительства Самарской области от 4 января установлен запрет на ввоз в регион восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства с этих территорий.

В свою очередь, с 12 января, Россельхознадзор ввел подобные ограничения в отношении республики Казахстан для всей территории РФ. Днем ранее аналогичный запрет был установлен в республике Беларусь.

Запрет касается восприимчивых животных и их компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых животных. Запрещено к ввозу необработанное теплом мясо, мясопродукция, молоко и молочная продукция. Кроме того, под запрет попадает шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по технологии, разрушающей вирус.

Нельзя ввозить генетический материал, корм и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за некоторым исключением) и бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.

По территории России запрещен транзит живых восприимчивых к заболеванию животных из Казахстана.

Ящур — особо опасное вирусное заболевание парнокопытных и мозоленогих животных, которое наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству, в случае возникновения ящура приходится изымать и уничтожать восприимчивых животных, а также полученную от них продукцию.