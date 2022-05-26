В Самарской области пройдут грозы и потеплеет

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В пятницу синоптическая ситуация в Самарской области изменится, на погоду будут влиять фронтальные разделы атлантического циклона. Пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы, температурный фон повысится, сообщает Приволжское УГМС.