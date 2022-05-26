В Самарской области пройдут грозы и потеплеет

В пятницу синоптическая ситуация в Самарской области изменится, на погоду будут влиять фронтальные разделы атлантического циклона. Пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы, температурный фон повысится, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 26 мая, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 14...19°C.
В пятницу, 27 мая, ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5...10 м/с. Температура воздуха 5...10°C. Днем переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 15...20°C.
В субботу, 28 мая, ночью переменная облачность. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 7...12°C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 19...24°C.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !