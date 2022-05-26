На Жигулевской ГЭС 30 мая каждый час будут перекрывать движение транспорта

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В понедельник, 30 мая, с 04:00 до 04:20, с 05:00 до 05:20, с 06:00 до 06:20, с 07:00 до 07:20, с 08:00 до 08:20, с 09:00 до 09:20, с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20 будет полностью перекрыто движение транспорта с 971+890 км по 974+840 км трассы М-5 "Урал".