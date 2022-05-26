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Общество

На Жигулевской ГЭС 30 мая каждый час будут перекрывать движение транспорта

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 мая, с 04:00 до 04:20, с 05:00 до 05:20, с 06:00 до 06:20, с 07:00 до 07:20, с 08:00 до 08:20, с 09:00 до 09:20, с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20 будет полностью перекрыто движение транспорта с 971+890 км по 974+840 км трассы М-5 "Урал".

Ограничения вводятся в связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ Азот-Кинельская

971 км - район Жигулевской ГЭС - филиала ПАО "РусГидро" на территории Тольятти.

Водителям необходимо учитывать поездки с учетом ограничения движения, сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на ФКУ "Поволжуправтодор".

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Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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