В Самарской области ожидается сухая и теплая погода

Начало рабочей недели в Самарской области порадует прекращением осадков и долгожданным теплом, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 30 мая, переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха 19...24°C.

Во вторник, 31 мая, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 6...11°C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5...10 м/с. Температура воздуха 20...25°C.

В среду, 1 июня, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 6...11°C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5...10 м/с. Температура воздуха 20...25°C.