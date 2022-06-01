"Невозможно запретить российскую культуру": Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре

В Самаре в среду, 1 июня, прошел музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Легендарная музыкально-литературная композиция по роману в стихах Александра Пушкина и опере Петра Чайковского "Евгений Онегин" прозвучала над Волгой.

Приобщиться к российскому искусству смогли тысячи жителей и гостей города. По мнению Губернатора Дмитрия Азарова, Самара сегодняшним вечером стала культурной столицей страны.

"Мы только что принимали самую талантливую и креативную молодежь в рамках проведения фестиваля Российская студенческая весна, а сегодня благодаря гениальным людям — Юрию Башмету, Константину Хабенскому, Ольге Литвиновой — наши земляки могут приобщиться к высокому искусству. Легендарное произведение, снискавшее успех и как литературное, и как музыкальное, подтвержденное временем, сегодня получило гениальное воплощение благодаря удивительным музыкантам и артистам", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фрагменты из поэмы Пушкина читали выдающиеся театральные актеры современности — Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнили молодые талантливые певцы — солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга: Жаля Исмаилова, Ирина Шишкова, Сергей Романовский, Алексей Исаев, Олег Цыбулько, Анастасия Бибичева, Александра Саульская-Шулятьева.

За пультом Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и хора Самарского академического театра оперы и балета — маэстро Юрий Башмет. Он стал одним из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И "первой ласточкой" в этом синтетическом жанре стал "Евгений Онегин".

"Для меня это прекрасные стихи, которые своей простотой открывают каждый раз что-то новое в моей жизни, — отметил актер Константин Хабенский. — Я давно не был в Самаре с гастролями, но мне кажется, что отклик от проверенного временем "Евгения Онегина", который звучит каждый раз по-новому, у жителей и гостей очень хороший".

Маэстро отметил, что это произведение искусства уже многим хорошо знакомо: "Но я рад, тому, что на музыкальный фестиваль в Самаре пришло такое количество людей — гораздо больше, чем мы ожидали, чтобы заново для себя открыть "Евгения Онегина".

"Такие события вдохновляют людей на творчество, добрые дела, на любовь к своей Родине, нашему искусству, великой российской культуре, которую пытаются запретить во многих странах, исходя из каких-то политических, конъюнктурных, а иногда абсолютно меркантильных интересов определенных групп. Невозможно запретить российскую культуру, игнорировать ее, и это знает любой цивилизованный человек. Сегодня в Самаре люди смогли приобщиться к великому произведению. Я уверен, что такие культурные события дают дополнительный драйв развитию региона. Все больше людей разных специальностей — инженеры, конструкторы, технологи, медики, педагоги — вдохновляются великими творениями российского искусства на добрые и важные дела", — уверен губернатор.

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области при поддержке Правительства региона и Леонида Михельсона, председателя правления ПАО "НОВАТЭК", с 2011 года работает Академия Башмета. Это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов, уроков, лекций от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместных выступлений известных артистов современности и участников Академии.

"Академия Юрия Башмета — это наше достояние, достояние не только самарской земли, но и всей России, а также стран СНГ и Балтии. Благодаря гению великого музыканта, его наставничеству академия Башмета продолжает радовать поклонников музыки в разных странах. Она, как и все российское искусство, находится все политики, вне конъюнктуры отношения между странами, формирующегося совершенно несправедливо негативного восприятия России в странах Западной Европы, в первую очередь, и за океаном, — акцентировал губернатор. — Эта академия продолжает жить, открывать новые имена российской музыки и мировой. Я очень рад, что мы к этой академии смогли сделать серьезное дополнение в виде музыкального фестиваля Юрия Абрамовича Башмета, спасибо, что он на это согласился".