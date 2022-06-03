Самарская область получит 1,3 млрд рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Глава региона представил заявки области на предоставление финансирования для развития инфраструктуры.
По итогам заседания региону было одобрено выделение финансирования в размере 1,3 млрд рублей на реализацию двух крупных проектов модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры.
Один из проектов - реконструкция системы теплоснабжения в Куйбышевском районе Самары со строительством котельной, который планируется реализовать уже до конца текущего года.
Второй проект, по которому было одобрено финансирование, - модернизация теплотрассы в областной столице. В результате его реализации, которая планируется также до конца 2022 года, качество предоставления коммунальных услуг вырастет для более чем 126 тыс. жителей региона.
Напомним, возможность финансирования работ из федерального бюджета и дополнительного выделения средств на эти и другие объекты коммунальной инфраструктуры губернатор Дмитрий Азаров обсуждал на встрече с руководителем Фонда развития территорий Константином Цициным в апреле этого года.
По инициативе главы региона заявки были оперативно поданы, и финансирование одобрено.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость