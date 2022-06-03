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Губернатор Власть и политика

Самарская область получит 1,3 млрд рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

МОСКВА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Глава региона представил заявки области на предоставление финансирования для развития инфраструктуры.

По итогам заседания региону было одобрено выделение финансирования в размере 1,3 млрд рублей на реализацию двух крупных проектов модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры.

Один из проектов - реконструкция системы теплоснабжения в Куйбышевском районе Самары со строительством котельной, который планируется реализовать уже до конца текущего года.

Второй проект, по которому было одобрено финансирование, - модернизация теплотрассы в областной столице. В результате его реализации, которая планируется также до конца 2022 года, качество предоставления коммунальных услуг вырастет для более чем 126 тыс. жителей региона.

Напомним, возможность финансирования работ из федерального бюджета и дополнительного выделения средств на эти и другие объекты коммунальной инфраструктуры губернатор Дмитрий Азаров обсуждал на встрече с руководителем Фонда развития территорий Константином Цициным в апреле этого года.

По инициативе главы региона заявки были оперативно поданы, и финансирование одобрено.

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