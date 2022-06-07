На Lada Largus будут ставить китайские ABS

Первой моделью с ABS китайской фирмы Trinova станет Largus, сообщает news.drom.ru со ссылкой на источник на АвтоВАЗе.

Выпуск первых обновленных Largus был намечен на конец июня, но китайцы задержали поставки компонентов, ссылаясь на коронавирус. Теперь, очевидно, ранее конца июля конвейер В0 не запустят: в графике перед Largus стоят более актуальные Granta и Niva. На вопрос, успеют ли сертифицировать Largus с ABS Trinova, изданию ответили: "С сертификацией разберемся, вот с ABS - засада". Выпуск Ларгуса вообще без ABS заводом не рассматривается.

Предполагается, что после перезапуска Largus и отладки логистики с завода в Тяньцзине ABS Trinova адаптируют и для других моделей АвтоВАЗа.