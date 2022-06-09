ВСК внедрила Систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения

Страховой Дом ВСК совместно с разработчиком ИТ-решений для страховой отрасли MAINS Lab внедрили передовые технологии на базе искусственного интеллекта в процесс предсказания выплат по новым корпоративным договорам ДМС.
Андеррайтинг новых корпоративных клиентов по ДМС — сложный процесс, эффективность которого во многом определяет конкурентные преимущества любой страховой компании. В ходе этого процесса специалисты компании должны оценить десятки, а то и сотни факторов, влияющих на поведение застрахованных сотрудников корпоративного клиента. Чтобы в итоге предсказать, сколько страховая компания заплатит в клиники, обслуживающие этого клиента. Страховая компания ВСК традиционно уделяла большое внимание точности и скорости андеррайтинга по всем линиям бизнеса, а в 2021-2022 инвестировала во внедрение передовых технологий в области ДМС. Начиная с февраля 2022 года компания начала использовать предиктивные модели, построенные на основе алгоритмов машинного обучения для предсказания обращаемости корпоративного клиента, распределения визитов сотрудников по клиникам и стоимости визита в клинику, входящую в программу ДМС. В итоге внедрения новых технологий точность андеррайтинга выросла в 1,5-1,7 раз, что, с одной стороны, позволило минимизировать количество привлекаемых убыточных клиентов, и, с другой стороны, повысить количество клиентов с плановым уровнем убыточности.
"В последние два года наблюдается значительное изменение поведенческих особенностей застрахованных по ДМС. Удаленная работа, повышенное внимание к здоровью, открытие новых клиник, развитие цифровых сервисов в области медицины — все эти факторы существенно повлияли на выплаты по ДМС, и андеррайтерам все сложнее учитывать и просчитывать их влияние в процессе подготовки предложения для новых корпоративных клиентов. Именно поэтому было принято решение инвестировать в создание инструмента, который будет автоматически учитывать сотни факторов и существенно повысит точность андеррайтинга по ДМС", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
"Во всем мире бизнес по ДМС отличается сложностью, многофакторностью, большим количеством аномалий и, в целом, наличием по-настоящему Big Data. Внедрение машинного обучения в андеррайтинг ДМС — это необходимость, поскольку простые статистические подходы не позволяют качественно моделировать такой сложный бизнес. Также любопытно отметить, что инновационных подходы, уже используемые в ДМС в России, во многих других странах только начинают внедряться. Поэтому мы особенно гордимся, что совместно с лидирующими российскими страховыми компаниями мы реализуем такие технологические прорывы в этом бизнесе", — отметил Юрий Кувшинов, генеральный директор компании MAINS Lab.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.