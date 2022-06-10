В преддверии Дня России Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям губернии

В пятницу, 10 июня, губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и награды Самарской области заслуженным жителям губернии. Наград были удостоены передовики производства, врачи, учителя, работники культуры и сельского хозяйства, лесники и представители общественных организаций. Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня России.

"Мы встречаемся здесь накануне государственного праздника - Дня России. Это особенный повод для того, чтобы отдать дань уважения и признательности людям, которые своими делами создают славную историю нашей губернии и нашего Отечества", - обратился к собравшимся губернатор.

Глава региона отметил, что на Самарской земле большое количество трудолюбивых, талантливых, небезразличных людей, настоящих патриотов своей малой Родины - Самарской области и великой Родины - России. Это люди, которые трудятся в науке и образовании, спорте, культуре и искусстве, промышленности и сельском хозяйстве, во многих других сферах жизни.

"Для нас очень важен созидательный труд каждого, который обеспечивает развитие и процветание региона. Это труд людей, которые строят новые школы, больницы, дома и дороги, повышают транспортную доступность и развивают цифровую среду. Стоят на страже экономической и продовольственной безопасности региона. Воспитывают подрастающее поколение, создают условия для реализации способностей и талантов каждого человека", - подчеркнул губернатор.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес врачей и медицинского персонала, всех тех, кто отдавал все силы борьбе с коронавирусной инфекцией. "Сегодня благодаря вам мы смогли наконец снять маски и вдохнуть полной грудью", - обратился к врачам Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил признательность тем, кто стоит на страже культурного богатства, исторического наследия нашего региона, кто способствует сохранению главной традиции - жить большой, дружной, многонациональной семьей.

И конечно, губернатор поблагодарил всех, кто в это непростое для страны время оказывает поддержку своим соотечественникам и братскому народу, ДНР и ЛНР, доблестной российской армии, а также тех, кто в условиях информационной войны отстаивает правду и поднимает патриотический дух соотечественников.

"Нами движет чувство справедливости, стремление к добру, миру и порядку, любовь к своему Отечеству. И мы непременно сделаем все, чтобы наша страна всегда оставалась свободной, независимой, процветала и развивалась, - заявил губернатор. - Вместе мы сможем сделать еще очень многое для нашей любимой Самарской земли. Не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд в этом помогут. Впереди еще много работы, перед каждым из нас - десятки важных и сложных задач. Но я уверен, что все получится! И эту уверенность мне дают замечательные люди, которые живут, трудятся на родной земле, строят свое будущее вместе с нашей великой Родиной".

Василий Мухин с 1997 года трудится на Самарском электромеханическом заводе. Здесь он прошел путь от начальника производственно-диспетчерской службы до генерального директора. Под его руководством ведется активная работа по совершенствованию производства систем вооружения по заказам Министерства обороны РФ. Глава региона вручил Василию Михайловичу медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Нашему трудовому коллективу в прошлом году исполнилось 80 лет, и мы все свои силы прикладываем к тому, чтобы наша продукция, которая необходима нашей доблестной армии, всегда была качественной и доставлялась вовремя, - сказал Василий Мухин. - Я рад, что здесь родился и могу трудиться на благо нашей прекрасной области, нашей великой страны".

Такую же почетную награду получил регулировщик Самарского электромеханического завода Владимир Огурцов, разработавший и внедривший в производство свою методику выявления дефектов и настройки устройств.

Более 40 лет работает на благо развития железнодорожной сети региона наладчик ОАО "РЖД" Сергей Медведев. Сергей Анатольевич - не только высококвалифицированный специалист железнодорожного транспорта, но и опытный наставник, который всегда охотно делится своими знаниями с молодыми специалистами. Сегодня он также был отмечен медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Немало среди награждаемых было тех, кто стоял на страже жизней и здоровья людей в период пандемии.

Владимир Козлов, заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической больницы №5, в медицине 40 лет. При его непосредственном участии и благодаря его самоотверженной работе в период пандемии были вовремя перепрофилированы лечебные отделения Тольяттинской городской клинической больницы №5, специалисты которой первыми в Самарской области вступили в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, было открыто пять инфекционных госпиталей.

Владимир Васильевич участвовал в организации подготовки и обучения по диагностике, профилактике и лечению острых респираторных вирусных инфекций и пневмонией специального штата сотрудников - врачей и медицинских сестер - на базе Самарского государственного медицинского университета. Четкая и слаженная работа всех пяти госпиталей позволила уже в августе 2020 года вернуть хирургический корпус к оказанию плановой и экстренной помощи в городе Тольятти. Сегодня Владимир Козлов был награжден орденом Пирогова.

Почетным званием "Заслуженный работник здравоохранения РФ" были награждены заведующий кафедрой Самарского государственного медицинского университета Александр Сонис, заместитель главного врача Самарской городской больницы №7 Михаил Тюрин. Почетным знаком губернатора "За труд во благо земли Самарской" отметили заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Сергея Измалкова, заведующего отделением - врача-онколога онкологического отделения Самарского областного клинического онкологического диспансера Владимира Савельева.

Медалью Луки Крымского была отмечена старшая медицинская сестра санатория "Надежда" Любовь Фурсал, которая в феврале 2020 года обеспечила реализацию комплекса мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 для работников Тольяттиазота.

"Мы все должны были сплотиться, чтобы преодолеть такую страшную болезнь. И мы это сделали", - сказала она и пожелала всем собравшимся здоровья.

Наградили и тружеников села. Почетным званием "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" отметили тракториста-машиниста ООО "Скорпион" Николая Латышова из Безенчукского района, механизатора компании "Радна" Петра Сальникова, тракториста-машиниста ООО "Возрождение-1" Николая Синякова, тракториста-машиниста ООО "Степное" Николая Шабарина, тракториста компании "Эльмир", Алексея Гришака и директора компании "Эльмир" Ровшана Гусейнова из Большеглушицкого района. Награду получил замглавы Приволжского района Александр Перфилов.

"В этом году май был дождливый, посеяли все вовремя. Урожай будет хороший", - заверил губернатора замглавы Приволжского района. Дмитрий Азаров отметил, что залогом достойных урожаев служит труд замечательных людей, которых сегодня чествуют.

Почетным знаком губернатора Самарской области "За вклад в укрепление дружбы народов" наградили вице-президента Самарской региональной общественной организации национально-культурной автономии казахов "АК ЖОЛ" ("Светлый путь") Есмухамбета Нуржанова и председателя исполнительного комитета Самарской областной общественной организации поддержки национальной культуры "Курултай (конгресс) башкир" Сафиулла Вилданова.

Орден Дружбы губернатор вручил Елене Крыловой, более 13 лет возглавляющей ГТРК "Самара". Елена Леонидовна также является депутатом Самарской губернской думы, возглавляет комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ была отмечена заместитель директора "Самарского областного вещательного агентства" Татьяна Прокопавичене.

Учитель музыки школы №35 имени Героя Советского Союза П.И.Коломина города Самары Лев Григорьев, который был награжден почетным званием "Заслуженный учитель РФ", прочитал стихи, посвященные Самаре, и пригласил главу региона в школу - провести беседу о краеведении, а также предложил учредить День краеведения в Самарской области. "Любовь к своему Отечеству - это очень важно", - добавил заслуженный учитель.

Дмитрий Азаров пообещал побывать в школе, где трудится педагог, и сообщил, что рассматривается учреждение новых региональных наград. Одна из них - знак Григория Засекина.

Почетный знак губернатора "За труд во благо земли Самарской" вручили уполномоченному по правам человека в Самарской области Ольге Гальцовой.

"Получать награду из рук губернатора - большая честь. Это говорит о том, что дело, которому ты служишь, заметно на нашей Самарской земле. Главное в нашей жизни и жизни наших граждан - это справедливость. И мы делаем все, чтобы она соблюдалась в реализации конституционных прав на нашей земле", - отметила уполномоченный по правам человека региона.

Ольга Гальцова подчеркнула, что сегодня все жители региона являются участниками и свидетелями тех позитивных изменений, которые происходят на Самарской земле.

"Когда вы вступали в должность губернатора, вы сказали: клянусь соблюдать права и свободы человека и гражданина. И сегодня я отмечаю в своем докладе растущее число граждан, которые считают, что их права и свободы соблюдаются на нашей Самарской земле, - обратилась она к главе региона. - Цель - работать ради и во имя людей - вами определена. И мы видим, как вы трудитесь, сколько новых начинаний с вашим участием происходит в области".

Директор самарского филиала ПАО "Мобильные Телесистемы" Александр Меламед, награжденный сегодня почетным знаком губернатора "За труд во благо земли Самарской", отметил, что в Самарской области, кроме прав человека, очень хорошо соблюдаются права бизнеса. "Это регион, в который приятно инвестировать, приятно развивать. Такой благоприятный экономический климат, как в Самарской области, есть далеко не везде. Я рос, учился и работаю на этой земле и горжусь тем, что я житель Самарской области. Мне хочется, чтобы она развивалась и процветала, чтобы наши дети оставались жить и работать здесь", - отметил бизнесмен.

За заслуги в развитии ветеранского движения почетным знаком губернатора "За труд во благо земли Самарской" был награжден председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Пронин.

Звания "Заслуженный работник культуры Самарской области" была удостоена Наталия Бикметова, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой хорового и сольного народного пения Самарского государственного института культуры. Наталия Владимировна воспитала более двадцати лауреатов всероссийских профессиональных конкурсов исполнителей народной песни. Среди ее учеников - заслуженные артисты Самарской области, молодые специалисты, вошедшие в золотую книгу Самарской области.

Наталия Бикметова - лауреат Губернской премии в области культуры и искусств - сама неоднократно становилась призером профессиональных конкурсов исполнителей народной песни, является автором 17 творческих программ, членом жюри творческих конкурсов, главным хормейстером Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России". Деятель культуры поблагодарила губернатора за поддержку народной культуры в регионе.

Сергей Ларионов, по инициативе которого возникла и активно развивается в регионе общественная молодежная организация КВН, был награжден званием "Заслуженный работник культуры Самарской области". Он отметил, что сегодня самарское движение КВН - одно из самых массовых в стране благодаря губернатору.

"Вы помогаете создавать условия для молодых ребят, для школьников, студентов вузов и ссузов, трудящейся молодежи. Благодаря этому наше движение - одно из сильнейших в стране", - поблагодарил он Дмитрия Азарова и анонсировал появление "серебряной" лиги КВН для людей старше 50 лет.

"Развитие движения КВН - это огромная работа. Самые юные мальчишки и девчонки, подростки, взрослые люди вовлекаются в эту деятельность. Все это благодаря игре, которая вносит огромный вклад в развитие дружбы, единства, патриотизма и развитие личности", - отметил губернатор.

Почетным званием "Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области" был награжден Виктор Кузнецов, до сентября прошлого года являвшийся советником главы региона, ныне депутат Самарской губернской думы.

"Таких вызовов, какие сейчас приходится решать нынешней управленческой команде, за эти 30 лет не было. И в то же время не было и таких больших позитивных изменений, которые стали результатом работы большой команды Дмитрия Игоревича Азарова", - сказал депутат.

"В этот период, когда наша страна столкнулась с несправедливыми, беспрецедентными по своему масштабу санкциями, просто нам с вами не будет, - отметил руководитель области. - Но я уверен, что каждый из вас на своем месте будет достигать новых побед".

Глава региона поблагодарил собравшихся за бережное сохранение культуры, истории, за воспитание подрастающего поколения и формирование патриотического духа.

"Наши парни - военнослужащие 2-й Гвардейской армии - защищают мирное небо над нашей Родиной, над нашей Самарской землей. Они дают нам возможность здесь жить, трудиться, растить детей во имя нашей великой Родины. Надеюсь, мы их не подведем", - заявил губернатор.

Стоит отметить, что многие участники перевели свои премии, положенные к наградам, в помощь тем, кто в ней особенно нуждается, - детским домам и жителям Донбасса.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за ту помощь, которую они оказывают вынужденным переселенцам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, жителям города Снежное, которым Самарская область помогает в восстановлении экономики, инфраструктуры, условий проживания. Губернатор сообщил, что сейчас там трудится порядка 40 специалистов из нашего региона, среди которых врачи, механизаторы, строители, ремонтники.

"Мы не оставим в беде тех, кто сегодня стоит на защите наших общих идеалов, и поможем. Сегодня в эту работу включились и трудовые коллективы, и граждане нашей Самарской области, которые добровольно собирают помощь, формируют гуманитарные грузы. Такая помощь - это по-самарски, - подчеркнул губернатор. - Уверен, что благодаря единству мы преодолеем все сложности. Действительно, на этот период выпали и множественные события - радостные и горестные - и беспрецедентные вызовы. Но мы преодолеем их. Потому что здесь, на Самарской земле, абсолютное большинство жителей - настоящие патриоты. С праздником вас, с Днем России".