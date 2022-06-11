Дмитрий Азаров дал старт фестивалю авторской музыки "САМ.ФЕСТ"

В субботу, 11 июня, накануне празднования Дня России, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов поздравили исполнителей, победивших в творческом конкурсе фестиваля авторской музыки "САМ.ФЕСТ", а также всех зрителей. В этом году фестиваль впервые проходит в региональной столице на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Губернатор отметил, что энергетика, которая царит сегодня на главном спортивном объекте региона, "буквально сносит со сцены". "САМ.ФЕСТ" проводится впервые. Мы постарались, чтобы он прошел ярко и зажигательно. Он был бы невозможен без нашей самарской инициативы, без креатива и творчества. Но также он бы не состоялся без поддержки президентского Фонда культурных инициатив, который отобрал наш проект, и сегодня благодаря этому Самара принимает гостей со всей России, чему я очень рад", — подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам фестиваля.

Ими стали талантливые и самобытные музыканты, начинающие свой путь к признанию под чутким руководством опытных наставников и профессионалов в сфере продюсирования, а гостями — авторы, представляющие разнообразные музыкальные направления и жанры и сумевшие не только достичь широкой популярности, но и оказать значительное влияние на музыкальную индустрию. Таким образом, фестиваль демонстрирует преемственность поколений, представляет авторскую музыку в широком ее понимании как вид искусства, обладающий ярко выраженными индивидуальными чертами, продиктованными не сиюминутными тенденциями, а мироощущением автора.

"САМ.ФЕСТ" стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Дорогие друзья, мы гордимся вами, потому что проект победил в очень конкурентной борьбе, и вы вошли в список лучших творческих инициатив, получивших поддержку, — акцентировал внимание собравшихся Роман Карманов. — То, что мы сегодня видим — уникально. Уверен, это мероприятие будет с самарцами многие годы. Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за поддержку инициативы. Если бы ее не было, все это могло не состояться. Отдельное спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за то, что он поддерживает инициативы, которые идут от людей".

Напомним, творческий конкурс стартовал в январе 2020 года. За это время было подано около тысячи заявок от артистов со всей России. Главным условием отбора было лишь одно правило: композиция должна быть написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы.

"Этот фестиваль уникальный. Почти тысяча заявок поступило от самых талантливых и интересных молодых авторов, которые придут на смену "монстрам" рока и нашей эстрады, — отметил Губернатор Самарской области. — Я очень рад, что действующие яркие звезды приехали, чтобы поддержать наш фестиваль и дать возможность молодым талантам научиться тому, чего они еще не знают, поделиться своим опытом, помочь им отточить свое мастерство и свое искусство".

Составленный кураторами конкурса шорт-лист был выставлен для народного голосования в социальной сети ВКонтакте. Свои отзывы оставили более 15 тысяч человек, было отобрано 30 исполнителей, набравших наибольшее количество голосов. Однако на сцену фестиваля вместе с именитыми звездами отечественной эстрады в эти дни выходят только 10 авторов-финалистов, которых определило жюри фестиваля. В его состав вошли обозреватели федеральных изданий, руководители крупнейших радиостанций страны, музыканты и композиторы.

В финальный список победителей творческого конкурса "САМ.ФЕСТа" вошли: Веснушка, Гульнара Байгузина, БАЛАКИРЬ, группы "Инкогнито" и "Двадцать", Яна Антропова, Алексей Занин, Advinke, Роза Карим, TRAMONTANA из Самары.

"Уверен, что наш фестиваль зажжет сотни звезд. И я рад, что среди них есть самарская команда. Я уверен, что каждый из участников-исполнителей и зрителей, пришедших на стадион — всего было роздано 90 тысяч билетов — еще раз почувствует наше единство, мощь нашей великой страны, потому что здесь ребята из разных регионов России. И еще раз почувствуют, что они нужны своей Родине — такие, какие есть: талантливые, энергичные, которым не все равно, что происходит в нашей стране. С наступающим праздником — Днем России"! — поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона вместе с генеральным директором президентского Фонда культурных инициатив на фестивальной площадке встретились с финалистами творческого конкурса, чтобы обсудить вопросы развития авторского творчества.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что "САМ.ФЕСТ" даст колоссальный старт для развития исполнительского искусства. "За плечами у каждого из вас есть творческие победы и неудачи. Но понятно, что такой всероссийский фестиваль, который стал возможным благодаря поддержке президента, президентского Фонда культурных инициатив, дает мощнейший импульс развития, — уверен губернатор. — Иной раз понимаешь, что найти талантливого, ответственного, профессионального человека непросто — в разных сферах, в том числе и в искусстве, где критериев еще больше. Но то, что зрители, которые голосовали, и жюри, сделавшее свой выбор, говорит о том, что вы действительно талантливые люди. Понимаю, что без труда, усилий, изнуряющих репетиций, творческого поиска этого тоже не случилось бы. Уверен, этот опыт позволит раскрыть талант в полной мере на радость всем россиянам, поклонникам русского искусства. Таких людей много. Русскую культуру ни отклонить, ни запретить невозможно. И эти попытки, которые предпринимаются недружественными странами, смешны и наивны. Мы видим, что мы становимся богаче, когда культуры разных народов и стран обогащают друг друга. И мы гордимся великой российской культурой, тем, что наши выдающиеся исполнители и сейчас, и дальше будут исполнять, в том числе, шедевры музыкального наследия на российской земле".

Роман Карманов уверен, что музыкальный конкурс воспитывает командный дух и лидерские качества.

"Все соревнования, фестивали, различные испытания мотивируют. И когда ты побеждаешь среди равных, это заставляет двигаться вперед", — отметил он. Как раз такую возможность дает Президентский Фонд культурных инициатив. "Я вас поздравляю с тем, что вы попали в эту волну, — обратился к финалистам руководитель Фонда. — Президент, Родина дали шанс, который приведет к тому, что у нас появятся новые имена, новые группы, новая музыка — наша собственная. У вас открылись новые возможности, у вас освободилось поле для того, чтобы расти быстрее". Генеральный директор Президентского Фонда культурных инициатив поблагодарил Дмитрия Азарова за интерес и вклад в развитие культуры, внимание к молодым талантам.

"Я никогда не думала, что стану финалистом всероссийского конкурса и буду выступать на большой сцене, да еще и в России. Конечно, в нашем городе проводятся фестивали, но не таких масштабов. Я очень рада, что получилось собрать такое количество талантливых людей, звезд российской эстрады на одной площадке", — поделилась своими впечатлениями от фестиваля автор-исполнитель из Республики Казахстан Альвина Шейх. Проект, который она представляет — Advinke — вошел в десятку лучших.

"Это по-настоящему творческий прорыв. Здорово, что вы сделали шаг и приняли участие в конкурсе, — обратился Губернатор к финалистке. — Возможностей для развития сегодня как в России, так и, уверен, в Казахстане очень много. Но все зависит от желания человека выйти из зоны комфорта. Без этого совершенствоваться, расти и творить на другом уровне просто невозможно. Самореализация граждан — это одна из целей национальных проектов, инициированных президентом России".

Представитель хабаровской группы "Двадцать" поблагодарил большую команду организаторов фестиваля за возможность окунуться в атмосферу большого праздника: "Спасибо, что вы даете молодым командам со всей страны шанс выступать на больших сценах и расти творчески. Потому что такие фестивали вдохновляют".

"Надо брать пример с Самары, проявлять инициативу. На Дальнем Востоке живет огромное количество талантливых людей. Все в ваших руках", — подчеркнул Роман Карманов.

Молодой автор-исполнитель Гульнара Байгузина из Уфы поблагодарила губернатора за яркий фестиваль "Российская студенческая весна", который в этом году проходил в Самаре: "Для меня это была третья студвесна, но самарская мне запомнилась больше всего. Первое, что я отметила — это уровень организации фестиваля. Я очень рада, что Самара меня не отпускает. Безмерно рада, что я выступаю на стадионе в качестве артиста. Когда я увидела объявление о фестивале "САМ.ФЕСТ", меня это зацепило. Очень важно, что вы акцентируете свое внимание именно на молодых авторах, это очень важно".

"Гульнара — очень хороший и яркий пример человека, который использует все существующие возможности, чтобы заявить о себе, двигаться дальше", — отметил Дмитрий Азаров и пригласил исполнителя на фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, который в этом году пройдет в начале июля.

"Россия — это страна возможностей. Это очень хорошо видно, когда возвращаешься из другого контекста — я только что прибыл с Донбасса. Вы — успешные ребята, которые прошли конкурс. У нас есть много проектов, которые реализуются при поддержке государства. И в условиях ограничений, когда многие западные компании ушли из сфер культуры, благотворительных проектов, государство с удовольствием поддерживает такие проекты", — отметил Александр Журавский, заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам.

Основатель группы "Инкогнито" — коллектива из Санкт-Петербурга — Стас Шклярский отметил, что "САМ.ФЕСТ" вызывает огромный интерес не только у жителей Самары, но и близлежащих городов. "Об этом говорит количество зрителей на стадионе. Спасибо, что вы помогаете открывать новые имена. Благодаря вашим совместным усилиям вы видим процесс создания еще одного самарского бренда под названием "САМ.ФЕСТ", — обратился он к организаторам фестиваля.

"Проекты, которые рождаются на самарской земле, — уникальны, в том числе тем, что адаптированы под культуру проведения массовых мероприятий на открытом воздухе с комфортном для артистов и для людей. Тот же "Рок над Волгой", теперь "САМ.ФЕСТ", — подчеркнул президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин.

"Вы — авторы, которые видите синергию в искусстве и творчестве. Мы ждем от вас идеи и предложения, и всегда готовы оказать помощь в их реализации", — добавил Дмитрий Азаров.

В День России, 12 июня, будут названы имена трех победителей, а также автора, завоевавшего приз зрительских симпатий. Важно отметить, что абсолютный победитель получит эксклюзивную возможность персонального постфестивального наставничества, записать собственный мини-альбом, провести документальную и реальную подготовку к гастрольной жизни, PR и продвижение, включающее выступления на разогреве у известных артистов. Кроме того, композиции четверых лауреатов конкурса войдут в сборник песен САМ.МУЗЫКА, который будет выпущен на всех стриминговых платформах.

Помимо этого, победители конкурса получат призовые сертификаты, которые можно будет потратить на приобретение музыкального оборудования или инструментов со скидкой. Первые место — 150 000 рублей, второе и третье по 100 000 рублей. Обладателю приза зрительских симпатий будет вручен специальный подарок от музыкального магазина МузТорг.

"САМ.ФЕСТ" — это уникальная творческая платформа для авторов, помогающая им получить новые знания и максимально реализовать свои возможности. Фестиваль реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив и проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Организатором мероприятия выступает одно из крупнейших концертных агентств в России — компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль "Рок над Волгой", ставший визитной карточкой региона.

"У нас очень трепетное отношение к Самаре, поэтому я уверена, что фестиваль "САМ.ФЕСТ" станет особенным, — говорит автор идеи и руководитель проекта Ева Самсонова (NCA). — Фестиваль призван стать новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Мы верим в то, что жители Самарской области, которая славится своим культурными музыкальным наследием, полюбят этот фестиваль, а тысячи гостей со всей России увезут с собой самые яркие и незабываемые эмоции о новой традиции, зародившейся в 2022 году на самарской земле!"

Став ежегодным, проект будет обладать потенциалом для привлечения более широкой аудитории.



