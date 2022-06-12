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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров приглашен в Кремль на День России

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 июня, в День России, по традиции в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве Президент России Владимир Путин вручает государственные премии Российской Федерации и обращается ко всем россиянам.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров лично приглашен на церемонию чествования выдающихся деятелей искусства, литературы, науки и технологий, общественных деятелей Главой государства.

"Для меня большая честь и гордость быть сегодня, в День России, здесь — в Кремле, среди заслуженных граждан и настоящих патриотов моей родной страны", — прокомментировал Дмитрий Азаров.
Напомним, в преддверии Дня России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и награды Самарской области заслуженным жителям губернии. Наград были удостоены передовики производства, врачи, учителя, работники культуры и сельского хозяйства, лесники и представители общественных организаций.

"Для нас очень важен созидательный труд каждого, который обеспечивает развитие и процветание региона. Это труд людей, которые строят новые школы, больницы, дома и дороги, повышают транспортную доступность и развивают цифровую среду. Стоят на страже экономической и продовольственной безопасности региона. Воспитывают подрастающее поколение, создают условия для реализации способностей и талантов каждого человека", — подчеркнул губернатор.

Глава региона отдельно поблагодарил всех, кто в это непростое для страны время оказывает поддержку своим соотечественникам и братскому народу, ДНР и ЛНР, доблестной российской армии, а также тех, кто в условиях информационной войны отстаивает правду и поднимает патриотический дух соотечественников.

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