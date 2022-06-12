Губернатор Дмитрий Азаров приглашен в Кремль на День России

12 июня, в День России, по традиции в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве Президент России Владимир Путин вручает государственные премии Российской Федерации и обращается ко всем россиянам.
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров лично приглашен на церемонию чествования выдающихся деятелей искусства, литературы, науки и технологий, общественных деятелей Главой государства.
"Для меня большая честь и гордость быть сегодня, в День России, здесь — в Кремле, среди заслуженных граждан и настоящих патриотов моей родной страны", — прокомментировал Дмитрий Азаров.
Напомним, в преддверии Дня России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и награды Самарской области заслуженным жителям губернии. Наград были удостоены передовики производства, врачи, учителя, работники культуры и сельского хозяйства, лесники и представители общественных организаций.
"Для нас очень важен созидательный труд каждого, который обеспечивает развитие и процветание региона. Это труд людей, которые строят новые школы, больницы, дома и дороги, повышают транспортную доступность и развивают цифровую среду. Стоят на страже экономической и продовольственной безопасности региона. Воспитывают подрастающее поколение, создают условия для реализации способностей и талантов каждого человека", — подчеркнул губернатор.
Глава региона отдельно поблагодарил всех, кто в это непростое для страны время оказывает поддержку своим соотечественникам и братскому народу, ДНР и ЛНР, доблестной российской армии, а также тех, кто в условиях информационной войны отстаивает правду и поднимает патриотический дух соотечественников.
Последние комментарии
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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